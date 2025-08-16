Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Các bác sĩ đã rất sốc khi phát hiện lưỡi dao lớn mắc kẹt trong ngực một người đàn ông suốt 8 năm mà không hề gây ra triệu chứng nghiêm trọng nào.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Mirror, ngày 14/8 đưa tin người đàn ông 44 tuổi tự đến Bệnh viện Quốc gia Muhimbili sau khi thấy dịch mủ chảy ra từ dưới núm vú phải. Bệnh nhân không có triệu chứng nào khác, bao gồm đau ngực, khó thở, sốt hay ho, các dấu hiệu sinh tồn cũng ở mức bình thường. Thông tin về ca bệnh được đăng trên tạp chí Surgical Case Reports hồi tháng trước.

Các bác sĩ đã rất bối rối, cho đến khi người đàn ông kể về một sự việc xảy ra từ 8 năm trước. Anh tiết lộ từng bị chém vào mặt, lưng, ngực và bụng trong một "cuộc ẩu đả". Tuy nhiên, anh đã được các bác sĩ điều trị, cứu chữa vào thời điểm đó.

Hình ảnh chụp X-quang con dao trong cơ thể bệnh nhân Tazania - Ảnh: Journal of Surgical Case Reports

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ chỉ tìm ra lời giải khi tiến hành chụp X-quang ngực. Hình ảnh cho thấy lưỡi dao lớn cắm sâu từ phía xương bả vai phải, nhưng may mắn không gây tổn thương cho tim, phổi hay các mạch máu lớn. Đây là điều khiến đội ngũ y tế vô cùng kinh ngạc, bởi nếu lệch vài milimet, dị vật có thể gây tử vong ngay lập tức.

Trong ca phẫu thuật sau đó, các bác sĩ đã cẩn trọng rút lưỡi dao và đồng thời dẫn lưu ổ mủ hình thành do mô hoại tử quanh dị vật. Bệnh nhân được chăm sóc tích cực trong vòng 24 giờ sau mổ, rồi chuyển sang khoa thường để theo dõi thêm 10 ngày. Hiện sức khỏe của ông đã hồi phục, không ghi nhận biến chứng nào trong các lần tái khám.

