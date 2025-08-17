Đi đá bóng về, bé trai 12 tuổi đạp xe đi lạc hơn 50km từ Bắc Ninh lên Hà Nội

Sáng cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 và Công an phường Phúc Lợi do Thiếu tá Đặng Tuấn Long (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5) làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1B. Khi tuần lưu qua nút giao quốc lộ 1B với quốc lộ 5, cảnh sát phát hiện một bé trai đi xe đạp trên đường vẫy gọi cầu cứu.

Theo thông tin báo Dân Trí , chiều 17/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 và Công an phường Phúc Lợi vừa giúp đỡ một bé trai 12 tuổi đi lạc, trở về nhà an toàn.

Do cháu bé không nhớ số điện thoại người thân, Tổ công tác đã đưa cháu về Công an phường Phúc Lợi nghỉ ngơi và báo cáo Ban chỉ huy để phối hợp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng xác định được gia đình của cháu bé.

Qua hỏi han, cháu bé cho biết buổi sáng, cháu đi đá bóng ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), nhưng khi đạp xe về nhà thì bị lạc đường.

Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Trần Văn Uyển (50 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) đã đến Công an phường Phúc Lợi đón con trai.

Tại đây, anh Uyển cho biết con trai anh tên là T.V.C. (12 tuổi). Sáng nay cháu đạp xe đi đá bóng nhưng không hiểu sao đi lạc tận lên Hà Nội, rất may gặp được các chiến sĩ công an hỗ trợ. Vui mừng khi con được bảo vệ an toàn, anh Uyển đã gửi thư cảm ơn Tổ công tác.

Cảnh sát bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra tình trạng cháu bé học lớp 3 bị đi lạc. Cụ thể theo VietNamNet, khoảng 20h15 ngày 25/4, khi đang trực ban, hai người dân dẫn một cháu bé đến trụ sở Công an phường báo rằng cháu đang bị lạc, không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ tên bố là Nguyễn Đức A. và mẹ là Nguyễn Thị H., nhà còn có em gái 6 tuổi.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Chỉnh hỏi nhanh thì được biết cháu tên là N.A.P. (9 tuổi). Cháu P. cho biết, do những ngày qua xem được hình ảnh về lễ diễu binh diễu hành tại TPHCM nên khi tan học, cháu đã tự ý lấy xe đạp, giấu bố mẹ để thực hiện hành trình đi vào TPHCM.

Xác định cháu bị lạc đường, Thiếu tá Chỉnh cố gắng hỏi thông tin từ cháu bé, tuy nhiên vì sợ bố mẹ và công an bắt về nhà nên P. nói rằng không nhớ.

Sau thời gian trò chuyện với cháu, vị cán bộ Công an phường Mai Dịch xác định được cháu sinh sống tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội).

Ngay sau đó, Công an phường Mai Dịch liên hệ với công an xã Võng Xuyên và trường Tiểu học Võng Xuyên B (huyện Phúc Thọ) để xác minh thông tin. Đồng thời, cán bộ Công an phường cũng đăng tải lên các kênh thông tin để tìm cách liên lạc với bố mẹ cháu P.

Khoảng 22h cùng ngày, bố cháu P. nhận được thông tin từ Công an phường Mai Dịch nên đến trụ sở Công an và đón cháu về. Bố cháu P. cho biết, bản thân không biết việc cháu có ý định đạp xe vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành nên cả gia đình rất lo lắng khi không thấy con về nhà.