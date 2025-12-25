Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM thông tin về việc khám phá nhanh vụ trộm cắp trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, rạng sáng 23/12, tại phòng trọ số 02 (địa chỉ 62 đường 51, phường Tân Hưng, TPHCM), anh H.A.T. (sinh năm 1992) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền chứa giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng. Trong đêm, tài khoản ngân hàng của nạn nhân cũng bị kẻ gian rút 14 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã báo cáo Ban Chỉ huy, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống Camera AI trên địa bàn, lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 24/12, Tổ truy xét Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội 2 – PC02, Công an TP.HCM và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra tụ điểm Internet VeNom Gaming trên đường Tô Ký, mời làm việc Phạm Ngọc Huy (SN 2002), đối tượng có tiền án về trộm cắp tài sản.

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM - Ảnh 1
Camera AI soi kẻ trộm đeo khẩu trang - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền và bán tài sản để tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, trong quá trình truy xét, Camera AI đã phát huy hiệu quả vượt trội khi có khả năng phân tích, đối sánh khuôn mặt ngay cả trong trường hợp đối tượng đeo khẩu trang, che chắn một phần khuôn mặt. Qua việc nhận diện dáng đi, hình thể, trang phục, hành vi di chuyển, hệ thống đã hỗ trợ lực lượng Công an xác định chính xác đối tượng, rút ngắn đáng kể thời gian điều tra.

Vụ việc được làm rõ trong thời gian chưa đầy 72 giờ, góp phần răn đe tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của mô hình Camera AI trong công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Ngày 25/12, thông tin từ UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong trước sân nhà. Nạn nhân là ông N.V.P. (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thủ Thừa).

