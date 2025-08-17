Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong, 9 người bị thương

Vụ tai nạn kinh hoàng vào chiều ngày 15/8, tại quận Mohammadia, phía đông Algeria. Chiếc xe buýt đang di chuyển trong khu vực El Harrach thì mất lái và lao xuống sông Oued El Harrach. Có khoảng 18 người được báo cáo đã chết đuối, trong khi 9 người bị thương.

