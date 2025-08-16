Tai nạn thương tâm, bức tường bên trong khu lăng mộ đổ sập, 5 người tử vong, 7 người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát

Đã có 5 người bao gồm 3 phụ nữ và 2 nam giới, đã thiệt mạng sau khi một phần bức tường bên trong khu lăng mộ Humayun ở khu vực Nizamuddin, Delhi, Ấn Độ đổ sập vào chiều thứ Sáu (15/8). Các quan chức cho biết 11 người đã được giải cứu khỏi hiện trường và được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.
Theo Phụ nữ sức khỏe

