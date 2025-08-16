Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 19 ở quận Purba Bardhaman, Tây Bengal, Ấn Độ. Cú va chạm mạnh đến mức phần đầu xe buýt bị bẹp dúm. Kết quả làm 10 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa Burdwan để điều trị.
Video 1 giờ 6 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

