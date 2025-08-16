Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động lạ, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ đang ăn thịt chú mèo con cưng của mình dưới gầm giường

Cụ thể bà Somwang, 59 tuổi, thức giấc vì tiếng kêu của thú cưng trong đêm. Bà bật đèn lên kiểm tra thì thấy con trăn dài gần 5 mét trốn dưới gầm giường đang nuốt chửng chú mèo con trước mặt bà.

Video 2 giờ 0 phút trước 2 giờ 0 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-ngu-bong-nghe-thay-tieng-ong-la-nguoi-phu-nu-phat-hien-tran-khong-lo-ang-an-thit-chu-meo-con-cung-cua-minh-duoi-gam-giuong-739930.html