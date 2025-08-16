Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), may mắn đang mỉm cười với người tuổi Thân trong ngày được Chính Ấn che chở. Cát tinh này rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh khi bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Đường tài lộc còn nhiều thăng trầm khá khó đoán. Song con giáp này luôn có ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì nên tài chính vẫn khá dư dả, đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), nhờ có Thiên Tài nên con giáp tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu bạn cố tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc thì tức là bạn đang thua đấy, chỉ có những người biết im lặng đúng lúc mới thực sự là người khôn ngoan.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!