Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 16/08/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim vào cuối tuần (16/8 và 17/8) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), may mắn đang mỉm cười với người tuổi Thân trong ngày được Chính Ấn che chở. Cát tinh này rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh khi bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. 

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc còn nhiều thăng trầm khá khó đoán. Song con giáp này luôn có ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì nên tài chính vẫn khá dư dả, đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), nhờ có Thiên Tài nên con giáp tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn bạn nhé.

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu bạn cố tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc thì tức là bạn đang thua đấy, chỉ có những người biết im lặng đúng lúc mới thực sự là người khôn ngoan.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục.   

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô TÀI LỘC, gánh vàng về nhà, HỐT TIỀN BẠC TỶ, sự nghiệp hanh thông

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô TÀI LỘC, gánh vàng về nhà, HỐT TIỀN BẠC TỶ, sự nghiệp hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô TÀI LỘC, gánh vàng về nhà, HỐT TIỀN BẠC TỶ, sự nghiệp hanh thông trong tuần mới (18/8 - 24/8) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Hậu trường 43 phút trước
Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Thế giới 1 giờ 5 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Video 1 giờ 6 phút trước
Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Video 1 giờ 18 phút trước
Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Video 1 giờ 47 phút trước
Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Đời sống 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Thời tới cản không kịp sau ngày 16/8/2025, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp sau ngày 16/8/2025, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang