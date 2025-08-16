Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Vụ việc này xảy ra vào sáng 14/8, tại ngã tư Phanom Sarakham ở huyện Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao. Một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đã đâm vào một chiếc xe máy gia đình 3 người khiến họ tử vong thương tâm. Người vợ 27 tuổi đã tử vong tại hiện trường, trong khi người chồng 35 tuổi và con gái 4 tuổi của họ tử vong tại bệnh viện.
Video 1 giờ 1 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi