Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Vụ việc này xảy ra vào sáng 14/8, tại ngã tư Phanom Sarakham ở huyện Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao. Một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đã đâm vào một chiếc xe máy gia đình 3 người khiến họ tử vong thương tâm. Người vợ 27 tuổi đã tử vong tại hiện trường, trong khi người chồng 35 tuổi và con gái 4 tuổi của họ tử vong tại bệnh viện.

