Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Tâm linh - Tử vi 16/08/2025 15:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8), ảnh hưởng Lục Hợp nên con giáp tuổi Dần có cơ hội cao tìm được tâm hồn đồng điệu, nhờ vậy mà bạn được hàn huyên tâm sự và chia sẻ về cả những điều thầm kín nhất. Bạn tìm được lại chính mình sau những ngày đuổi theo ảo vọng xa xôi.

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mộc - Thủy tương sinh hỗ trợ cho vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay, thậm chí nếu bản mệnh gặp khó khăn cũng ngay lập tức có người giúp đỡ. Nếu có khúc mắc nào bạn cũng thể hỏi để được tư vấn thêm nhé. 

Con giáp tuổi Thân 

Trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8), vận trình sự nghiệp của tuổi Thân rất hanh thông, suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Con giáp này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tuổi Thân lại nảy sinh bất đồng với nửa kia của mình, gây ra những rạn nứt trong tình cảm. Những trận cãi vã liên miên khiến cả hai vô cùng mệt mỏi, con giáp này đã cố nhường nhịn để để không khiến mối quan hệ căng thẳng nhưng dường như kết quả không được như mong đợi.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8), Nhị Hợp khiến người tuổi Dậu thường hay chần chừ, do dự, đặc biệt là khi cần phải đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu còn chưa chắc chắn, hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy xem sao.  

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu để không vướng vào chuyện thị phi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, của cải gấp bội, giàu sang Phú Quý, tương lai xán lạn, sự nghiệp hanh thông trong thời gian này.

