Bị cá sấu tấn công khi đang tắm sông, người đàn ông cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo ra khỏi bờ

Arifuddin, 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc bờ sông Bulete thì con cá sấu ngoạm lấy chân ông ở Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều 14/8. Đoạn clip đầy kịch tính ghi lại cho thấy Arifuddin dang rộng cánh tay khi cố gắng giữ mình nổi giữa dòng sông. Một số người dân địa phương đã lội xuống sông trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu ông.
Video 2 giờ 40 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi