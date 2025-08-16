Bị cá sấu tấn công khi đang tắm sông, người đàn ông cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo ra khỏi bờ

Arifuddin, 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc bờ sông Bulete thì con cá sấu ngoạm lấy chân ông ở Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều 14/8. Đoạn clip đầy kịch tính ghi lại cho thấy Arifuddin dang rộng cánh tay khi cố gắng giữ mình nổi giữa dòng sông. Một số người dân địa phương đã lội xuống sông trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu ông.

