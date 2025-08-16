Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Hai anh em người Brazil Gabriel và Gustavo Galindo đã hành động ngay sau khi nghe thấy tiếng la hét của một người đàn ông bị cướp trên phố. Họ nhanh chóng khống chế tên trộm bằng đòn siết cổ 'sát thủ sư tử' - một động tác võ thuật phổ biến nhưng trong một số trường hợp có thể gây tử vong.
Video 1 giờ 18 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

