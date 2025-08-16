Người đàn ông suýt 'đứng tim' vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Sự việc xảy ra vào ngày 8/8 (giờ đại phương) tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Người đàn ông được nhìn thấy đang đứng trong thang máy, lưng quay về phía cửa. Tưởng rằng mình bị mắc kẹt, anh liền hoảng hốt bấm nút cứu hộ và định gọi điện thoại cầu cứu, thậm chí còn cố gắng dùng tay đẩy thang máy.
Video 1 giờ 47 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi