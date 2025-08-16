Người đàn ông suýt 'đứng tim' vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Sự việc xảy ra vào ngày 8/8 (giờ đại phương) tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Người đàn ông được nhìn thấy đang đứng trong thang máy, lưng quay về phía cửa. Tưởng rằng mình bị mắc kẹt, anh liền hoảng hốt bấm nút cứu hộ và định gọi điện thoại cầu cứu, thậm chí còn cố gắng dùng tay đẩy thang máy.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

