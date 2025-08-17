Đang giăng lưới đánh cá, ngư dân sốc nặng phát hiện bí mật đáng sợ ở bãi rác

Người đàn ông đang giăng lưới đánh cá ở một con kênh thì một người gọi ông lại để quan sát con chó kéo chiếc túi khả nghi từ đống rác gần đó ở Samut Prakan, Thái Lan, vào vào ngày 12/8. Hai người đã kiểm tra chiếc túi chứa có mùi hôi thối và vô cùng sốc khi phát hiện ra một nửa hộp sọ và hơn 10 mảnh xương bên trong.
Video 3 giờ 6 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

