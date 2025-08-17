Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đời sống 17/08/2025 16:54

Hai đối tượng là Y Yô Nai Buôn Ya và Y Khiu Êcăm (cùng trú tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk), bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Theo báo Người Lao Động, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Y Y.N.B.Y. (16 tuổi) và Y K.Ê. (15 tuổi, cùng ngụ tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vì cần tiền tiêu xài, 2 thiếu niên này đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường - Ảnh 1
Hai đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Khoảng 16 giờ ngày 14/8, khi đang dò la trên Tỉnh lộ 10 (đoạn qua buôn Cuê, xã Dur Kmăl) thì 2 thiếu niên phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy có chiếc điện thoại để ở túi quần phía sau. Ngay sau đó, cả 2 liền điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi tẩu thoát.

Theo thông tin báo Dân Việt, sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến 16 giờ ngày 15/8, lực lượng Công an đã bắt giữ được cả 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, truy thu được chiếc điện thoại tang vật mà 2 đối tượng đã bán.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an còn làm rõ trước đó 2 đối tượng này đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc xe máy được 2 thiếu niên này sử dụng làm phương tiện đi cướp giật cũng chính là tang vật một vụ trộm.

Thanh Hóa: Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân cạy phá sắt trộm cắp 4,2 cây vàng và tiền rồi bỏ trốn 

Thanh Hóa: Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân cạy phá sắt trộm cắp 4,2 cây vàng và tiền rồi bỏ trốn 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 17/6, lực lượng công an đã xác định chính xác và bắt giữ Nguyễn Văn Định, đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
