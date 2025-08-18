Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lựu là trái cây thuộc nhóm quả mọng, có tên khoa học là Punica granatum và có nguồn gốc từ Trung Đông. Cây lựu là loại cây bụi, ra quả, thân gỗ nhỏ. Quả lựu khi chín có màu đỏ, đường kính từ 5 đến 10cm. Phần ăn được là phần hạt lựu nằm bên trong. Lựu có vị chua, ngọt tùy giống và tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch lựu chín hay xanh.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào?

Một phần lựu tươi 282g cung cấp cho cơ thể khoảng 234 calo, 4g chất béo, 53g carbohydrate, 11g chất xơ. Vitamin C,vitamin E, vitamin K, folate, kali cũng có trong lựu với hàm lượng khá phong phú. Đặc biệt, khẩu phần lựu này có thể đáp ứng được 32% nhu cầu vitamin C và 6% nhu cầu sắt được khuyến nghị hàng ngày.

Nếu bổ sung đúng cách, hợp lý, quả lựu có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Internet

Có tác dụng chống viêm mạnh: Khi cơ thể phải đối mặt với tình trạng viêm mạn tính sẽ có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh tiểu đường hay tình trạng béo phì,… Sở dĩ loại quả này có tác dụng chống viêm mạnh là nhờ có chứa hợp chất chống oxy hóa punicalagins.

Giúp hạ huyết áp: Người mắc bệnh huyết áp cao có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đột quỵ. Một số thành phần có trong hạt lựu có thể ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin trong huyết thanh và có thể giảm huyết áp tâm thu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Khi ăn quả lựu, cơ thể bạn sẽ được bổ sung axit béo Punicic, giúp ngăn ngừa quá trình hình thành và tiến triển của một số bệnh lý về tim mạch. Hơn nữa, bổ sung lựu vào chế độ ăn cũng có thể giúp giảm triglyceride và tăng triglyceride-HDL, giảm nguy cơ tạo mảng bám trên thành động mạch và từ đó giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chống nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm: Một số hợp chất trong quả lựu có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn và chống lại sự phát triển của một số vi sinh vật gây hại cho sức khỏe như nấm men Candida albican.