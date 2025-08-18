Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18/08/2025 04:00

Lựu là loại trái cây yêu thích của nhiều người. Không chỉ có hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, lựu còn có thành phần dinh dưỡng phong phú, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng của quả lựu

Lựu là trái cây thuộc nhóm quả mọng, có tên khoa học là Punica granatum và có nguồn gốc từ Trung Đông. Cây lựu là loại cây bụi, ra quả, thân gỗ nhỏ. Quả lựu khi chín có màu đỏ, đường kính từ 5 đến 10cm. Phần ăn được là phần hạt lựu nằm bên trong. Lựu có vị chua, ngọt tùy giống và tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch lựu chín hay xanh.

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một phần lựu tươi 282g cung cấp cho cơ thể khoảng 234 calo, 4g chất béo, 53g carbohydrate, 11g chất xơ. Vitamin C,vitamin E, vitamin K, folate, kali cũng có trong lựu với hàm lượng khá phong phú. Đặc biệt, khẩu phần lựu này có thể đáp ứng được 32% nhu cầu vitamin C và 6% nhu cầu sắt được khuyến nghị hàng ngày.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào?

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào?Nếu bổ sung đúng cách, hợp lý, quả lựu có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, cụ thể như sau:

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có tác dụng chống viêm mạnh: Khi cơ thể phải đối mặt với tình trạng viêm mạn tính sẽ có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh tiểu đường hay tình trạng béo phì,… Sở dĩ loại quả này có tác dụng chống viêm mạnh là nhờ có chứa hợp chất chống oxy hóa punicalagins.

Giúp hạ huyết áp: Người mắc bệnh huyết áp cao có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đột quỵ. Một số thành phần có trong hạt lựu có thể ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin trong huyết thanh và có thể giảm huyết áp tâm thu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Khi ăn quả lựu, cơ thể bạn sẽ được bổ sung axit béo Punicic, giúp ngăn ngừa quá trình hình thành và tiến triển của một số bệnh lý về tim mạch. Hơn nữa, bổ sung lựu vào chế độ ăn cũng có thể giúp giảm triglyceride và tăng triglyceride-HDL, giảm nguy cơ tạo mảng bám trên thành động mạch và từ đó giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả hơn.

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chống nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm: Một số hợp chất trong quả lựu có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn và chống lại sự phát triển của một số vi sinh vật gây hại cho sức khỏe như nấm men Candida albican.

5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của vỏ quả lựu mà bạn có thể chưa biết

5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của vỏ quả lựu mà bạn có thể chưa biết

Được biết đến với hạt chua ngọt và hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đây là loại trái cây chủ lực trong mọi thứ, từ bát trái cây đến món tráng miệng.

Xem thêm
Từ khóa:   quả lựu công dụng quả lựu dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, tiền của bạt ngàn, Hào Quang chiếu rọi, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, tiền của bạt ngàn, Hào Quang chiếu rọi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 18/8/2025, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng hôm nay, thứ Hai 18/8/2025, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong: Điều dưỡng không làm đúng chỉ định của bác sĩ

Vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong: Điều dưỡng không làm đúng chỉ định của bác sĩ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/8/2025), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Cuối ngày hôm nay (18/8/2025), 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Sau ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Vụ dàn dựng clip nhạy cảm trong xe Mercedes ở Ninh Bình: Ba nam thanh niên lên video gửi lời xin lỗi

Vụ dàn dựng clip nhạy cảm trong xe Mercedes ở Ninh Bình: Ba nam thanh niên lên video gửi lời xin lỗi

Đời sống 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong, 9 người bị thương

Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong, 9 người bị thương

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

Đây là loại rau cực giàu Omega-3, không cần trồng cũng mọc đầy vườn nhà

4 lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết

4 lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết

Đây là “siêu thực phẩm” uống vào bổ đủ đường, nhưng không phải ai cũng biết

Đây là “siêu thực phẩm” uống vào bổ đủ đường, nhưng không phải ai cũng biết

Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe

Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

3 loại rau quê giá rẻ như cho, nhưng cực tốt cho sức khỏe, phòng bệnh hiệu quả

Đây là loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, cực giàu dinh dưỡng cho sức khỏe

Đây là loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, cực giàu dinh dưỡng cho sức khỏe