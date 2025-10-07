Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Quả khế là loại trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam, nổi tiếng với hình dáng ngôi sao độc đáo và hương vị chua ngọt đặc trưng. Dù dân dã, khế lại là một nguồn dinh dưỡng đáng kinh ngạc, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được cả Đông y và khoa học hiện đại công nhận.

Khế chứa một lượng lớn chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả. Chất xơ hòa tan giúp làm dịu đường ruột và cải thiện sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột.

Cung cấp Vitamin C và tăng cường miễn dịch

Khế là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung Vitamin C giúp: Củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại cảm cúm và nhiễm trùng thông thường. Thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, giúp da đàn hồi, khỏe mạnh và hỗ trợ mau lành vết thương.

Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Khế chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như Polyphenol và Flavonoid. Các chất này hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Đặc tính chống oxy hóa này giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát Calo

Khế là loại quả có hàm lượng Calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Nhờ đó, khế giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Việc thêm khế vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản và tự nhiên để hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng và giảm béo.

Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp và hỗ trợ tim mạch

Khế giàu Kali và có hàm lượng Natri thấp. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, từ đó giúp ổn định huyết áp. Nước và chất xơ trong khế còn giúp cải thiện lưu thông máu và giảm mức cholesterol xấu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Trong y học dân gian, khế có tính mát, vị chua ngọt, thường được dùng để thanh nhiệt, giải khát và giải độc. Nước ép khế hoặc khế ngâm có thể giúp hạ sốt nhẹ, giảm ho và hỗ trợ lợi tiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đặc biệt quan trọng khi ăn Khế

Mặc dù khế rất bổ dưỡng, bạn cần lưu ý KHÔNG NÊN ăn khế nếu bạn có tiền sử về bệnh thận hoặc đang điều trị các bệnh lý liên quan đến thận.

Khế chứa hàm lượng cao một chất độc thần kinh gọi là Caramboxin và axit oxalic. Ở người khỏe mạnh, chất này sẽ được thận lọc và thải ra ngoài. Tuy nhiên, ở người bị suy thận, chất độc này có thể tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như nấc cụt dai dẳng, co giật, lú lẫn, thậm chí là tử vong.

Hãy đảm bảo rằng bạn có một quả thận hoàn toàn khỏe mạnh trước khi thưởng thức loại quả thơm ngon này!