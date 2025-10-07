Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 07/10/2025 11:30

Khế được người dân sử làm thực phẩm như nấu ăn, làm các món gỏi, món trộn hoặc ăn bình thường. Ngoài ra, khế còn có thể sử dụng chữa nhiều bệnh nhất là các bệnh về hô hấp.

Quả khế là loại trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam, nổi tiếng với hình dáng ngôi sao độc đáo và hương vị chua ngọt đặc trưng. Dù dân dã, khế lại là một nguồn dinh dưỡng đáng kinh ngạc, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được cả Đông y và khoa học hiện đại công nhận.

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng hàng đầu của uả Khế

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Khế chứa một lượng lớn chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và điều trị táo bón hiệu quả. Chất xơ hòa tan giúp làm dịu đường ruột và cải thiện sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột.

Cung cấp Vitamin C và tăng cường miễn dịch

Khế là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung Vitamin C giúp: Củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại cảm cúm và nhiễm trùng thông thường. Thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, giúp da đàn hồi, khỏe mạnh và hỗ trợ mau lành vết thương.

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Khế chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như Polyphenol và Flavonoid. Các chất này hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Đặc tính chống oxy hóa này giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát Calo

Khế là loại quả có hàm lượng Calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Nhờ đó, khế giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Việc thêm khế vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản và tự nhiên để hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng và giảm béo.

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp và hỗ trợ tim mạch

Khế giàu Kali và có hàm lượng Natri thấp. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, từ đó giúp ổn định huyết áp. Nước và chất xơ trong khế còn giúp cải thiện lưu thông máu và giảm mức cholesterol xấu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Trong y học dân gian, khế có tính mát, vị chua ngọt, thường được dùng để thanh nhiệt, giải khát và giải độc. Nước ép khế hoặc khế ngâm có thể giúp hạ sốt nhẹ, giảm ho và hỗ trợ lợi tiểu.

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đặc biệt quan trọng khi ăn Khế

Mặc dù khế rất bổ dưỡng, bạn cần lưu ý KHÔNG NÊN ăn khế nếu bạn có tiền sử về bệnh thận hoặc đang điều trị các bệnh lý liên quan đến thận.

Khế chứa hàm lượng cao một chất độc thần kinh gọi là Caramboxin và axit oxalic. Ở người khỏe mạnh, chất này sẽ được thận lọc và thải ra ngoài. Tuy nhiên, ở người bị suy thận, chất độc này có thể tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như nấc cụt dai dẳng, co giật, lú lẫn, thậm chí là tử vong.

Hãy đảm bảo rằng bạn có một quả thận hoàn toàn khỏe mạnh trước khi thưởng thức loại quả thơm ngon này!

Không ngờ quả khế chín rụng đầy vườn chẳng ai ngó tới lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Không ngờ quả khế chín rụng đầy vườn chẳng ai ngó tới lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Khế là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó được biết đến là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có đặc tính làm se, giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng hạ đường huyết.

Xem thêm
Từ khóa:   quả khế công dụng của quả khế dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

Không ngờ loại rau xanh đậm quen thuộc này lại có 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Không ngờ loại rau xanh đậm quen thuộc này lại có 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Quả thanh trà, vị chua ngọt miền Tây và 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Quả thanh trà, vị chua ngọt miền Tây và 6 công dụng vàng cho sức khỏe