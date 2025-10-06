Quả thanh trà, vị chua ngọt miền Tây và 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 06/10/2025 05:30

Thanh trà là loại quả mọng có nhiều ở các tỉnh miền Tây nước ta. Không chỉ có tên gọi hay mà loại quả này còn có vị chua ngọt hấp dẫn, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy quả thanh trà có tác dụng gì?

Quả thanh trà (hay còn gọi là sơn trà, chanh trà) là loại trái cây đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, nổi tiếng với vị chua ngọt hài hòa và hương thơm quyến rũ. Không chỉ là thức quả giải khát tuyệt vời, thanh trà còn là một "kho báu" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng nổi bật của Quả thanh trà

Tăng cường đề kháng nhờ Vitamin C

Thanh trà, tương tự như các loại quả có múi, là nguồn cung cấp Vitamin C (Axit Ascorbic) dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có vai trò thiết yếu trong việc: Củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng thông thường. Thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, giúp duy trì sự đàn hồi và sức khỏe của da.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngừa táo bón

Thanh trà có chứa một lượng lớn chất xơ. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, tạo khối lượng cho phân, từ đó ngăn ngừa và cải thiện hiệu quả tình trạng táo bón. Ngoài ra, hương vị chua nhẹ của thanh trà còn giúp kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn.

Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Quả thanh trà chứa nhiều hợp chất Flavonoid và các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Điều này giúp: Bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và làm chậm quá trình lão hóa.

Bổ sung Canxi và Phốt pho cho xương

Thanh trà cung cấp một lượng đáng kể các khoáng chất quan trọng như Canxi và Phốt pho. Hai khoáng chất này là thành phần không thể thiếu để duy trì mật độ và cấu trúc của xương, giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh loãng xương.

Thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu

Với hàm lượng nước cao và vị chua ngọt thanh mát, thanh trà có khả năng giải nhiệt cơ thể rất tốt trong mùa hè. Theo kinh nghiệm dân gian, thanh trà còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ và hỗ trợ quá trình thải độc qua đường tiểu.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thanh trà là loại quả có hàm lượng Calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Ăn thanh trà giúp tạo cảm giác no bụng, từ đó giảm việc thèm ăn vặt, hỗ trợ những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Cách sử dụng Thanh Trà hiệu quả

Thanh trà có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau:

Ăn tươi: Dùng kèm với muối ớt để cân bằng vị chua ngọt.

Làm mứt/ô mai: Giúp bảo quản lâu hơn và giảm độ chua.

Pha nước giải khát: Dầm với đường và đá hoặc làm nước cốt thanh trà để uống giải nhiệt.

Bạn có thể dễ dàng thêm thanh trà vào chế độ ăn uống của mình để tận hưởng hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà nó mang lại.

