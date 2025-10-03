Quả nhãn có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng có 4 lưu ý quan trọng khi ăn, ai cũng nên biết

Trong nền Y học cổ truyền Trung Quốc, người ta thường sử dụng cả phần hạt và long nhãn để chữa một số bệnh cũng như cải thiện sức khỏe nói chung. Nhãn có thể được ăn trực tiếp, sấy khô hoặc đóng hộp, tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân.

Nhãn là một loại quả ngọt, có nguồn gốc từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Hiện nay, nhãn được coi là loại trái cây thông dụng ở Châu Á. Nhãn thường có xu hướng mọc thành chùm, quả rất tròn và có kích thước to bằng một trái nho lớn. Nằm bên dưới lớp vỏ dai và rám nắng, bạn sẽ nhìn thấy phần thịt quả màu trắng bao quanh một hạt sẫm màu. Với kết cấu đặc biệt này, nhãn còn được biết đến với biệt danh là “mắt rồng”.

Nhiều người băn khoăn rằng liệu ăn quả nhãn có tốt không hoặc quả nhãn có tác dụng gì? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn về những lợi ích sức khỏe nổi bật mà quả nhãn mang lại.

Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng (An thần)

Đây là một trong những công dụng nổi tiếng nhất của nhãn, đặc biệt là nhãn khô (long nhãn). Nhãn chứa các hợp chất có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Uống nước sắc từ long nhãn hoặc ăn nhãn tươi vừa phải trước khi ngủ có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi

Nhãn rất giàu đường tự nhiên (Glucose, Sucrose) và một lượng đáng kể Vitamin C. Lượng đường này được cơ thể hấp thụ nhanh chóng, cung cấp nguồn năng lượng tức thì, giúp phục hồi sức lực và giảm mệt mỏi thể chất hiệu quả. Đây là lý do nhãn thường được khuyên dùng cho người vừa ốm dậy, người suy nhược hoặc lao động nặng.

Bổ sung Vitamin C và củng cố miễn dịch

Quả nhãn là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại các bệnh cảm cúm thông thường. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp Collagen, giúp duy trì sự đàn hồi của da và hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ tim mạch: Nhãn chứa hàm lượng Sắt và Đồng cao, hai khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, giúp ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra, Kali trong nhãn giúp ổn định huyết áp và các hợp chất Phenolic chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch.

Tốt cho da và làm chậm lão hóa: Các chất chống oxy hóa trong nhãn, kết hợp với Vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do có hại, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Việc tiêu thụ nhãn thường xuyên, hợp lý có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

4 Lưu ý quan trọng khi ăn nhãn

Mặc dù có nhiều lợi ích, nhãn là loại quả có tính nhiệt và hàm lượng đường cao. Bạn cần lưu ý 4 điều sau khi ăn:

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn quá nhiều để tránh nóng trong người và nổi mụn: Theo Đông y, nhãn có tính nhiệt. Việc ăn quá nhiều nhãn trong một lần hoặc ăn liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến hiện tượng nóng trong người, gây ra các triệu chứng như nổi mụn nhọt, phát ban hoặc khô miệng. Bạn nên kiểm soát lượng ăn, chỉ nên ăn khoảng 200-300 gram nhãn tươi mỗi lần.

Cần cẩn trọng đối với người bệnh tiểu đường: Nhãn có chỉ số đường huyết (GI) khá cao và chứa một lượng lớn đường tự nhiên. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc ăn nhãn có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng và chỉ nên ăn nhãn với số lượng rất ít, tuyệt đối tránh ăn nhãn khô (long nhãn) vì đường được cô đặc rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nhãn tươi: Trong giai đoạn thai kỳ, cơ thể phụ nữ thường có sự thay đổi về nội tiết tố, dễ gây nóng trong. Nhãn lại có tính nóng, ăn nhiều có thể gây tăng nhiệt độ cơ thể, không có lợi cho thai nhi và dễ dẫn đến tình trạng táo bón. Phụ nữ mang thai chỉ nên ăn nhãn với lượng rất ít và tránh ăn liên tục.

Không nên ăn nhãn khi bụng đói hoặc đang bị đầy bụng: Hàm lượng đường cao trong nhãn có thể gây kích thích dạ dày khi bạn đang đói, dẫn đến cảm giác cồn cào hoặc khó chịu. Đối với người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang bị đầy bụng, chất xơ và độ ngọt cao có thể làm tình trạng khó tiêu trở nên trầm trọng hơn. Tốt nhất nên ăn nhãn sau bữa ăn chính khoảng 1-2 tiếng.