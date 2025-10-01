Rau càng cua được mệnh danh là 'thần dược' dân gian với lợi ích bất ngờ

Dinh dưỡng 01/10/2025 11:30

Rau càng cua có thể chế biến ra những món ăn ngon và các bài thuốc trị bệnh hiệu quả. Cùng tìm hiểu những tác dụng sức khỏe của rau càng cua qua bài viết dưới đây.

Rau càng cua, hay còn được gọi là rau tiêu, rau chân vịt hoặc đơn giản là rau tiêu nước, là một loại rau dại quen thuộc, dễ tìm thấy ở các vùng nông thôn Việt Nam. Với vị giòn, chua nhẹ và tính mát, rau càng cua thường được dùng để trộn gỏi hoặc ăn sống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau nhỏ bé này lại là một "kho tàng" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. 

Rau càng cua được mệnh danh là 'thần dược' dân gian với lợi ích bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn khoáng chất dồi dào, giúp ngăn ngừa thiếu máu

Rau càng cua được xem là một nguồn bổ sung chất Sắt tự nhiên tuyệt vời. Chất Sắt là thành phần thiết yếu để tạo ra hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu. Do đó, việc ăn rau càng cua thường xuyên rất có lợi cho những người bị thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt hoặc phụ nữ mang thai. Ngoài ra, rau còn chứa nhiều Kali giúp điều hòa huyết áp.

Hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt cơ thể

Theo Đông y, rau càng cua có tính mát, vị hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Hàm lượng chất xơ trong rau giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện chức năng tiêu hóa. Đây là món ăn giải nhiệt lý tưởng trong những ngày hè nóng bức.

Rau càng cua được mệnh danh là 'thần dược' dân gian với lợi ích bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm và hỗ trợ điều trị viêm khớp

Một trong những công dụng ít người biết của rau càng cua là khả năng chống viêm tự nhiên. Rau chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có thể giúp giảm đau và sưng tấy, đặc biệt là ở các khớp. Nhiều nghiên cứu dân gian cho thấy, sử dụng rau càng cua đắp ngoài hoặc uống nước sắc có thể hỗ trợ làm dịu các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Giúp kiểm soát đường huyết

Rau càng cua được xem là thực phẩm tiềm năng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các chất trong rau có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu. Đối với bệnh nhân tiểu đường, thêm rau càng cua vào chế đăn uống hàng ngày là một lựa chọn lành mạnh (nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ).

Rau càng cua được mệnh danh là 'thần dược' dân gian với lợi ích bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu vitamin C, tăng cường sức đề kháng

Rau càng cua cung cấp một lượng đáng kể Vitamin C và các chất chống oxy hóa. Vitamin C là chất cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh và giúp vết thương nhanh lành. 

Lưu ý khi sử dụng: 

Rau càng cua thường được ăn sống, vì vậy cần phải rửa thật sạch bằng nước muối pha loãng hoặc dung dịch chuyên dụng để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và các vi khuẩn gây hại. 

Rau càng cua được mệnh danh là 'thần dược' dân gian với lợi ích bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nên kết hợp rau càng cua với các loại thực phẩm giàu protein như thịt bò, tôm (như món gỏi) để tăng cường hương vị và cân bằng dinh dưỡng. 

Rau càng cua là minh chứng cho thấy những "thần dược" quý giá đôi khi lại nằm ngay trong khu vườn của chúng ta.

Rau càng cua, một loại rau dại quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, không chỉ mang đến hương vị thanh mát mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại là một "kho báu" dinh dưỡng, cực tốt cho sức khỏe.

