Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua?

Dinh dưỡng 20/05/2023 08:40

Mặc dù là loại rau có giá trị về mặc dinh dưỡng nhưng đôi khi rau càng cua vẫn mang theo một số tác hại với một số đối tượng.

Rau càng cua mang lại nhiều lợi ích cho con người nên nó thường có rất ít tác hại. Có thể nói rau càng cua là loại rau mọc hoang nhưng giàu chất dinh dưỡng. Dù vậy, các chuyên gia y tế khuyên mỗi người không nên sử dụng nhiều để tránh một số tác dụng phụ.

Rau càng cua kỵ gì?

Theo bài viết, rau càng cua được xem như loại thần dược đối với con người. Trước khi mọi người chưa biết đến rau càng cua thì nó được coi như loại cỏ dại ở ngoài đường. Với những công dụng tuyệt vời thì nó đang được rất nhiều chuyên gia nghiên cứu đưa vào các thành phần của thuốc để chữa trị các loại bệnh. Trong bữa ăn hàng ngày thì rau càng cua cũng là nguyên liệu bổ sung nhiều dưỡng chất rất giá trị trong các món ăn.

Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua? - Ảnh 1

Theo các chuyên gia sức khỏe, rau càng cua không kỵ với bất kỳ thực phẩm nào khác - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe, rau càng cua không kỵ với bất kỳ thực phẩm nào khác. Bạn có thể kết hợp nó với bất kỳ nguyên liệu nấu nướng nào miễn là thấy thích hợp. Ngoài sử dụng làm món ăn, có thể tận dụng chiết xuất của cây càng cua để làm thuốc.

Những ai không nên ăn rau càng cua?

  • Rau càng cua khi ăn có mùi mù tạt và có thể gây ra các triệu chứng như hen suyễn đối với người nhạy cảm với thành phần của rau.

Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua? - Ảnh 2

Rau càng cua chống chỉ định với những người dị ứng với thành phần bên trong nó - Ảnh minh họa: Internet

  • Loại rau này chống chỉ định sử dụng đối với người có phản ứng nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của rau.
  • Chất tổng hợp prostaglandin, loại acid béo không bão hòa ở các mô có trong rau càng cua sẽ gây trở ngại cho em bé. Người đang mang thai hoặc cho con bú cần tránh ăn rau càng cua.

 Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua? - Ảnh 3

Phụ nữ mang thai và cho con bú hạn chế dùng rau càng cua - Ảnh minh họa: Internet
  • Rau càng cua giòn ngon, có vị lạ miệng, bổ mát, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, loại rau này có tính hàn nên những người đang bị tiêu chảy không nên ăn rau càng cua.
Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua? - Ảnh 4
Rau càng cua có tính hàn, không tốt cho người bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet
  • Đối với một số người tỵ vì hư, đang điều trị hoặc bị bệnh sỏi thận lâu năm đang điều trị các loại thuốc. Cũng giống như một số rau có công dụng giải nhiệt như rau má, rau diếp cá… rau càng cua cũng hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều rau càng cua sẽ ảnh hưởng xấu tới chức năng bài tiết của thận.
Rau càng cua kỵ gì? Những ai không nên ăn rau càng cua? - Ảnh 5
Người bị sỏi thận cũng nên tránh loại rau này - Ảnh minh họa: Internet
Công dụng thần kỳ của 'rau càng cua' đối với sức khỏe

Công dụng thần kỳ của 'rau càng cua' đối với sức khỏe

Rau càng cua là loại rau dân dã có mặt trong nhiều bữa ăn của gia đình Việt.

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