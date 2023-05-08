Quả óc chó tương khắc với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết trước khi quá muộn?

Quả óc chó là một loại hạt dinh dưỡng đặc biệt tốt cho phụ nữ có thai, thai nhi và người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn ăn hạt óc chó song song với các loại thực phẩm kỵ với nó có thể gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe .

Do đó, không nên sử dụng hạt óc chó làm đồ nhắm rượu cũng như ăn óc chó sau khi uống rượu bạn nhé. Đặc thù hạt óc chó là một sản phẩm healthy, tốt cho sức khỏe, bạn nên sử dụng chung với các loại thực phẩm healthy như sữa chua, trái cây tươi… thì sẽ bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe hơn nữa.

Chúng ta không nên ăn quả óc chó cùng lúc hoặc sau khi uống rượu. Lý giải bởi điều này, các chuyên gia cho rằng rượu và quả óc chó đều là 2 loại có tính nóng, khi ăn cả 2 cùng lúc vào cơ thể sẽ khiến cơ thể nóng lên hơn, gan phải làm việc cật lực hơn làm ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe.

2. Quả óc chó kỵ với nước trà đặc

Trà là thức uống được ưa chuộng tại nước ta, chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, nhất là hàm lượng các chất chống oxy hóa cao. Thế nhưng sẽ là một sai lầm lớn khi bạn vừa ăn óc chó vừa thưởng thức trà đặc.

Bởi vì trong trà xanh có chứa acid tannic, còn óc chó lại chứa nhiều sắt - Ảnh minh họa: Internet

Trong nước trà đặc có chứa nhiều Axit Tannic, khi kết hợp với sắt có trong hạt óc chó sẽ tạo nên phản ứng hóa học, tạo nên kết tủa không tan có trong cơ thể. Về lâu dài kết tủa này sẽ lắng đọng lại ở trong cơ thể, thường sẽ gây ra các tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu.

3. Quả óc chó kỵ với cây thuốc dương địa hoàng

Dương địa hoàng là loài cây thuốc được trồng lấy lá sau đó chiết xuất glycoside tim với các công dụng như tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp của tim, giúp tim đập dịu.

Mao địa hoàng hay còn gọi là Dương địa hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Trong cây đại dương hoàng có chứa một lượng độc tố nhất định. Điều đáng nói ở đây là lượng độc tố sẽ bị tăng lên nếu bạn kết hợp cùng với quả óc chó. Thế nên quả óc chó là thực phẩm đại kỵ với loại thuốc này.

Tuy đều mang lại giá trị cho sức khỏe, nhưng khi cả 2 kết hợp lại tạo ra hậu quả khó lường - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh một số tình huống ngộ độc, nguy hại đến tính mạng con người, bạn tuyệt đối không ăn quả óc chó trong thời gian dùng cây thuốc này, hoặc các loại thuốc có thành phần dương địa hoàng.

4. Óc chó kỵ thịt chim trĩ

Thịt chim trĩ vốn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Đấy là món ăn được xem là chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe những người mới khỏi ốm, bà bầu, phụ nữ sau sinh… Tuy nhiên, đừng nghĩ vì thịt chim trĩ và óc chó tốt mà kết hợp với nhau sẽ rất nguy hại. Đây sẽ là nguyên nhân làm nặng thêm một số bệnh như viêm phổi giãn phế quản,…

Chim trĩ đỏ (một trong nhiều loại chim trĩ) cũng là loại chim hiện đang nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất vừa đảm bảo hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng từ óc chó và thịt chim, vừa tránh được ảnh hưởng cho sức khỏe, bạn hãy ăn cách nhau từ 3 đến 4 giờ đồng hồ.

5. Quả óc chó kỵ với thành phần thuốc Dexamethasone

Theo khuyến cáo của bác sĩ, bạn không nên ăn quả óc chó trong thời gian đang uống thuốc có thành phần Dexamethasone vì bệnh sẽ không thuyên giảm mà còn trở nên xấu hơn. Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân ăn quả óc chó khi sử dụng thuốc, kết quả là tình trạng bệnh không được cải thiện có chiều hướng trở nên xấu đi

Dexamethasone – giảm viêm, chống dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, quả óc chó còn kỵ với một số món ăn như thịt ba ba, đậu phụ, vịt trời và thuốc có chứa thành phần Cortisone - Ảnh minh họa: Internet