Mướp hương kỵ với những loại thực phẩm nào? Người nào không nên ăn mướp hương nếu không muốn hối hận không kịp?

Mướp hương mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cũng như hỗ trợ chăm sóc sức khỏe . Thế nhưng, không nên kết hợp mướp hương với một số loại thực phẩm sau đây để tranh hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra, một số người hạn chế ăn mướp hương để tranh gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hai loại rau củ này đều có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe nhưng không nên ăn kết hợp với nhau hoặc ăn cùng lúc vì có thể gây tổn hại cơ thể. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, nam giới nếu ăn cùng lúc củ cải trắng và mướp có thể làm suy giảm chức năng tình dục, gây tổn hại sinh lực nghiêm trọng. Dù vậy vẫn cần có thêm nghiên cứu để xác thực thêm.

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Rau chân vịt (rau bina, cải bó xôi) có tính lạnh, chứa nhiều chất xơ và chất bột đường. Ăn chung rau chân vịt với mướp có thể đẩy nhanh nhu động đường ruột, có thể gây rối loạn đường tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy nặng.

Những ai không nên ăn mướp hương?

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Người thể hàn, hoặc người có tì vị kém

Mướp thuộc loại tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt nên không phù hợp với thể trạng những người thể hàn, hoặc những người có tì vị kém. Nếu như ăn mướp thường xuyên sẽ dần làm cho sức khỏe của các trường hợp này ngày càng yếu đi, lâu ngày có thể trở nặng. Chính vì thế, nếu bị thể hàn, hoặc tì vị kém, nên hạn chế ăn mướp hoặc tránh ăn mướp để sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Người có thể trạng yếu, hoặc mới ốm dậy

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù mướp có giá trị dinh dưỡng, và có cả tác dụng chữa bệnh, nhưng với những người có cơ địa đặc biệt như bị dị ứng, thể trạng yếu, đang ốm hoặc mới khỏi ốm thì cần tránh ăn mướp, nếu không sẽ làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn hoặc gây khó chịu cho cơ thể. Nguyên do là theo Đông y, mướp có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thông kinh lạc, hoạt huyết, nên không tốt cho thể trạng yếu của các trường hợp vừa nêu.

Người bị tiêu chảy, kiết lỵ

Cũng do tính hàn của mướp nên đây cũng là loại thực phẩm không tốt cho người đang bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ. Việc ăn mướp sẽ làm cho tình trạng của họ trầm trọng hơn.