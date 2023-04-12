Chuối có tốt cho người đau dạ dày???

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, chuối là loại trái cây có hàm lượng dưỡng chất cao rất tốt cho sức khỏe con người.

Vitamin B6 thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể; kali là loại khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim mạch, vì nó giúp làm giãn thành mạch máu, điều hoà nhịp tim, tăng sức co bóp cho cơ tim, giữ huyết áp luôn ở trạng thái ổn định, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Trong quả chuối chứa nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C. Mỗi quả chuối thường chứa khoảng 10mg vitamin C tác dụng củng cố hệ miễn dịch cho cơ thể; tăng cường chức năng tự chữa lành của các tế bào, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sau khi luyện tập thể dục thể thao hoặc vận động mạnh...

Nhiều chất xơ: Trung bình khoảng 3gr chất xơ/quả chuối, phục vụ 10% nhu cầu thiết yếu của cơ thể mỗi ngày. Chất xơ vai trò thúc đẩy sự hoạt động trong đường ruột, kiểm soát tốt các chỉ số cân nặng, huyết áp, cholesterol và giảm viêm nhiễm. Do vậy rất nhiều người lựa chọn chuối là một loại quả cần phải có trong chế độ ăn kiêng.

Trong chuối còn chứa một thành phần khác là prebiotic nuôi dưỡng cho lợi khuẩn trong đường ruột phát triển.

Bị đau dạ dày có nên ăn chuối không?

Một số người cho rằng nếu bị đau dạ dày ăn chuối sẽ làm tình trạng bệnh xấu hơn, các cơn đau trở nên dữ dội. Sự thật thì chuối rất tốt cho bộ máy tiêu hóa, lí do khuyến khích bệnh nhân đau dạ dày ăn chuối là:

Kali có công dụng tốt trong hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng, giảm các cơn đau dạ dày, kích thích sản sinh chất nhầy và bảo vệ niêm mạc dạ dày;

Pectin trong chuối có tác dụng giảm đau, kích thích tiêu hóa và cải thiện các vấn đề của dạ dày;

Chất chống oxy hóa delphinidin giúp phòng ngừa hình thành các khối u dạ dày, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư;

Chuối còn ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn HP – nguyên nhân chính gây các bệnh dạ dày.

Người bị đau dạ dày nên ăn chuối thế nào?

Người đau dạ dày chỉ nên chọn chuối chín để ăn, vì chuối xanh hoặc chuối ương có nhiều nhựa gây kích thích dạ dày, dễ bị khó chịu, cồn cào; mỗi ngày chỉ nên ăn từ 1 - 2 quả vừa đủ; chỉ nên ăn chuối sau bữa ăn khoảng 20 - 30 phút. Tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói vì hàm lượng cao magie, vitamin C trong chuối có thể không tốt cho dạ dày, làm tình trạng đau và viêm loét dạ dày nặng hơn.

Ăn chuối sau bữa cơm khoảng 20 - 30 phút, không ăn vào lúc đói;

Lựa chọn các loại chuối phù hợp như chuối ngự, chuối cau, chuối lá, chuối tây;

Không nên ăn chuối tiêu để tránh cảm giác đầy bụng, khó chịu, đau âm ỉ và cồn cào;

Nên ăn từ 1 - 2 quả chuối mỗi ngàycó thể ngăn ngừa viêm loét dạ dày, giảm đau dạ dày.

Hãy dùng thực phẩm đúng cách để tránh bị tác dụng ngược từ thực phẩm