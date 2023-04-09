Điểm danh 5 loại trái cây càng ăn nhiều càng dễ tăng cân hơn cả thịt mỡ

Quả bơ vốn là trái cây được nhiều người yêu thích. Nó giàu chất béo, đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali, có tác dụng ngăn ngừa đột quy, xơ cứng động mạch, chống thiếu máu...

Do đó, nếu muốn ăn quả bơ thì bạn chỉ nên dùng một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều.

Bơ là loại trái cây được nhiều người sử dụng trong chế độ ăn kiêng, giảm cân. Tuy nhiên, bạn cần phải biết rằng hàm lượng dầu trong quả bơ rất cao, chiếm từ 8-29%. Hàm lượng chất béo trong loại quả này cũng lên đến khoảng 15%, nhiều gấp đôi lượng chất béo và calo trong một số loại thịt. Lượng calo trong quả bơ có thể tương đương với 1,4 bát cơm; 100 gram bơ cung cấp 161 calo.

Ảnh minh họa: Internet

Dừa

Dừa mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nên có khả năng giúp tăng cân nhanh chóng. Trong thành phần của cơm dừa có chứa nhiều chất béo và cũng rất giàu hàm lượng calo. Ngoài ra, thành phần nước dừa còn chứa nhiều vitamin, chất xơ nên có tác dụng thanh mát, giải nhiệt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Hàm lượng dinh dưỡng của một quả chuối khi chín nhưng số lượng calo vẫn giữ nguyên vào khoảng 100 – 115 calo. Nếu ăn 2 – 3 quả chuối chín một ngày, công sức giảm cân của bạn sẽ “tan thành mây khói”.

Thêm vào đó, chuối cung cấp nhiều loại vitamin như A, B (B6 – B12), D và E, cũng như các khoáng chất như magie, canxi, kali, sắt, photpho, iot, kẽm…

Ảnh minh họa: Internet

Mít

Mít là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích. Nó chứa nhiều đường, vitamin C và các dưỡng chất khác. 100 gram mít có thể cung cấp 105 kcal.

Tuy lượng calo thấp hơn những trái cây đã nêu ở trên nhưng mít cũng có hàm lượng đường cao. Nếu tiêu thụ nhiều mít, kế hoạch giảm cân sẽ "tan thành mây khói".

Hồng xiêm

Hồng xiêm giúp tăng cân là điều mà không phải ai cũng biết. Trong quả hồng xiêm có chứa một hàm lượng lớn từ calo, chất xơ, glucose cùng các khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể xay hồng xiêm cùng sữa để giúp tăng cân nhanh chóng.