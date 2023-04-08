Cùng với đó, một chế độ ăn uống bao gồm nhiều loại thực phẩm tươi và giàu chất dinh dưỡng có thể giúp giảm mệt mỏi.

Để ngăn ngừa hoặc giảm mệt mỏi, có các phương pháp như tập thể dục thường xuyên, cai thuốc lá, giảm lượng caffein, duy trì cân nặng phù hợp, ngủ đủ giấc, tăng thời gian nghỉ ngơi, đối phó với căng thẳng.

Chuối là nguồn cung cấp kali, chất xơ và carbohydrate tốt. Sự kết hợp của carbohydrate và chất xơ sẽ cho bạn một nguồn năng lượng lâu dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đi xe đạp tập luyện trong khi ăn chuối cũng có thành tích tốt như những người uống đồ uống thể thao trong thời gian thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chuối là một nguồn năng lượng tốt, đặc biệt là trước và trong khi tập thể dục.

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2. Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa các chất dinh dưỡng như chất béo, chất xơ và protein. Protein và chất béo giúp bạn no và tăng mức năng lượng. Hạnh nhân cũng chứa vitamin E và magiê.

Ảnh minh họa: Internet

3. Trứng

Trứng rất giàu chất dinh dưỡng. Một quả trứng chứa 7 gam protein. Trứng cũng chứa 4% lượng canxi khuyến nghị hàng ngày và 6% vitamin A. Trứng cũng là một kho tàng chất béo. Theo Viện Lão hóa Quốc gia, chất béo trong trứng cung cấp năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

4. Rau lá xanh

Cải xoăn, một loại rau lá xanh, rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa và sắt. Các tế bào hồng cầu trong cơ thể có chứa sắt. Sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể để các tế bào sử dụng làm năng lượng. Vì lý do này, mức độ sắt thấp gây ra thâm hụt năng lượng. Cải xoăn cũng rất giàu kali và vitamin A. Cùng với cải xoăn, rau bina (rau chân vịt) là một loại rau lá xanh khác giàu chất sắt. Rau bina cũng giàu vitamin K và magie. Thêm rau bina và cải xoăn vào món salad sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

5. Yến mạch

Yến mạch rất giàu chất xơ và carbohydrate phức tạp. Cơ thể có thể dễ dàng phá vỡ carbohydrate tinh chế và sử dụng chúng để tăng cường năng lượng trong thời gian ngắn. Đường là một ví dụ về carbohydrate tinh chế. Tuy nhiên, cơ thể khó phân hủy carbohydrate phức tạp hơn. Do đó, carbohydrate phức hợp là nguồn năng lượng lâu dài hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi