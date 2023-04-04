2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53

Chọn thực phẩm 04/04/2023 11:43

Nhiều năm trôi qua, Lý Gia Hân giờ đây đã bước sang tuổi 53, thế nhưng nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là "không tuổi", vô cùng xinh đẹp, lôi cuốn như ngày còn đôi mươi.

 

Lý Gia Hân mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc và sở hữu nhan sắc hơn người. Năm 3 tuổi, cô đã được mời đóng một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi đã giúp thiếu nữ họ Lý có trong tay quảng cáo thứ hai. Suốt thời gian học phổ thông, Lý Gia Hân liên tục nhận được lời mời đóng phim. Tuy nhiên cô đã từ chối tất cả để tập trung cho ước mơ trở thành tiếp viên hàng không.

Năm 14 tuổi, người đẹp quyết định dấn thân vào nghề người mẫu với mong muốn đổi đời. Sự nghiệp của Lý Gia Hân hởi sắc khi cô giành vương miện Hoa hậu Hong Kong 1988. Cùng năm, mỹ nhân sinh năm 1970 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Sau cuộc thi đó, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB, trở thành một trong những diễn viên được nhà đài o bế.

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 1

 2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 2

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 3
Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988

Nói về bí quyết trẻ lâu của mình, Lý Gia Hân chia sẻ bản thân rất chăm tập thể dục. Gần đây cô còn tập thêm yoga bay giúp cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt, tăng cường khả năng thăng bằng.

Về chế độ ăn, cô không ép buộc bản thân phải theo đuổi một chế độ ăn hà khắc nào cả mà luôn cố gắng để ăn cân bằng dinh dưỡng.

Để kiểm soát cân nặng cũng như giữ gìn làn da, sức khỏe, Lý Gia Hân rất quan tâm đến bữa sáng, cô thường ăn hai quả trứng, bánh mì nguyên cám và đặc biệt không thể thiếu một trong hai loại nước ép đó là cà rốt và táo. Hai thức uống này tuy đơn giản nhưng vô cùng thần thánh, đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe và làn da của .2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 4

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 5
Lý Gia Hân giờ đây đã bước sang tuổi 53, thế nhưng nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là "không tuổi"

Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 vì mỗi sáng đều uống 2 loại nước ép thần kỳ

1. Nước ép táo

Nước ép táo được coi là một trong những thức uống tốt cho sức khỏe với vô số lợi ích. Loại nước trái cây thơm ngon này sở hữu polyphenol và flavonoid có tác dụng chống ung thư, chống dị ứng và chống viêm. Nước ép táo còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn, hỗ trợ giảm cân.

Uống nước ép táo có tác dụng chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Đại học Liên bang Santa Catarina cho thấy rằng việc tiêu thụ loại nước ép này đã cải thiện tình trạng peroxy hóa lipid và tình trạng chống oxy hóa trong huyết thanh.

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 6
Uống nước ép táo có tác dụng chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo cũng rất giàu kali. Khoáng chất này rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch. Kali là một chất giãn mạch có thể giúp giảm căng thẳng trên mạch máu và giảm huyết áp. Nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Khoa học Y tế Isfahan cho thấy polyphenol trong táo có đặc tính chống béo phì. Các thí nghiệm trên động vật và con người cho thấy ăn táo ở các dạng khác nhau có thể giúp giảm cân ở những người thừa cân.

Táo cũng là nguồn cung cấp flavonoid dồi dào. Tăng cường tiêu thụ trái cây có flavonoid có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể.

2. Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cũng mang lại các sắc tố carotenoid lutein và zeaxanthin, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể của bạn. Chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý mạn tính. Carotenoid chính có trong nước ép cà rốt là beta carotene, là chất tạo nên màu cam của cà rốt. Cơ thể chúng ta có thể chuyển hóa nó thành vitamin A - một chất chống oxy hóa.

2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 - Ảnh 7
Nước ép cà rốt cũng mang lại các sắc tố carotenoid lutein và zeaxanthin, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể của bạnẢnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nước ép cà rốt là một nguồn cung cấp tuyệt vời lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid khác tích tụ trong mắt và bảo vệ chúng khỏi ánh sáng gây hại. Chế độ ăn uống nhiều lutein và zeaxanthin có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt, chẳng hạn như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Một phân tích dựa trên kết quả của 6 nghiên cứu đã chỉ ra rằng một chế độ ăn uống nhiều hợp chất này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng giai đoạn muộn đến 26% so với những người ít ăn những loại thực phẩm chứa các hợp chất này.

Nước ép cà rốt có thể giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch của chúng ta. Cả hai vitamin A và vitamin C được tìm thấy có trong nước ép cà rốt và hoạt động như chất chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào miễn dịch của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do.

Loại rau rẻ bèo là “bảo bối” dưỡng gan, tinh mắt, giúp cơ xương chắc khỏe

Loại rau rẻ bèo là “bảo bối” dưỡng gan, tinh mắt, giúp cơ xương chắc khỏe

Mồng tơi mát và mùa nè nóng nực nó được xem như thứ rau vua. Trong Đông y, mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, đi vào 5 kinh tâm, tì, can, đại trường, tá tràng, giúp lợi tiểu, tán nhiệt, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép táo nước ép cà rốt Lý Gia Hân

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 15 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng