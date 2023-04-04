2 loại nước ép giúp Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53

Lý Gia Hân mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc và sở hữu nhan sắc hơn người. Năm 3 tuổi, cô đã được mời đóng một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi đã giúp thiếu nữ họ Lý có trong tay quảng cáo thứ hai. Suốt thời gian học phổ thông, Lý Gia Hân liên tục nhận được lời mời đóng phim. Tuy nhiên cô đã từ chối tất cả để tập trung cho ước mơ trở thành tiếp viên hàng không.

Năm 14 tuổi, người đẹp quyết định dấn thân vào nghề người mẫu với mong muốn đổi đời. Sự nghiệp của Lý Gia Hân hởi sắc khi cô giành vương miện Hoa hậu Hong Kong 1988. Cùng năm, mỹ nhân sinh năm 1970 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Sau cuộc thi đó, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB, trở thành một trong những diễn viên được nhà đài o bế.

Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988

Nói về bí quyết trẻ lâu của mình, Lý Gia Hân chia sẻ bản thân rất chăm tập thể dục. Gần đây cô còn tập thêm yoga bay giúp cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt, tăng cường khả năng thăng bằng.

Về chế độ ăn, cô không ép buộc bản thân phải theo đuổi một chế độ ăn hà khắc nào cả mà luôn cố gắng để ăn cân bằng dinh dưỡng.

Để kiểm soát cân nặng cũng như giữ gìn làn da, sức khỏe, Lý Gia Hân rất quan tâm đến bữa sáng, cô thường ăn hai quả trứng, bánh mì nguyên cám và đặc biệt không thể thiếu một trong hai loại nước ép đó là cà rốt và táo. Hai thức uống này tuy đơn giản nhưng vô cùng thần thánh, đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe và làn da của .

Lý Gia Hân giờ đây đã bước sang tuổi 53, thế nhưng nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là "không tuổi"

Lý Gia Hân lão hóa ngược ở tuổi 53 vì mỗi sáng đều uống 2 loại nước ép thần kỳ

1. Nước ép táo

Nước ép táo được coi là một trong những thức uống tốt cho sức khỏe với vô số lợi ích. Loại nước trái cây thơm ngon này sở hữu polyphenol và flavonoid có tác dụng chống ung thư, chống dị ứng và chống viêm. Nước ép táo còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn, hỗ trợ giảm cân.

Uống nước ép táo có tác dụng chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Đại học Liên bang Santa Catarina cho thấy rằng việc tiêu thụ loại nước ép này đã cải thiện tình trạng peroxy hóa lipid và tình trạng chống oxy hóa trong huyết thanh.

Uống nước ép táo có tác dụng chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo cũng rất giàu kali. Khoáng chất này rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch. Kali là một chất giãn mạch có thể giúp giảm căng thẳng trên mạch máu và giảm huyết áp. Nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Khoa học Y tế Isfahan cho thấy polyphenol trong táo có đặc tính chống béo phì. Các thí nghiệm trên động vật và con người cho thấy ăn táo ở các dạng khác nhau có thể giúp giảm cân ở những người thừa cân.

Táo cũng là nguồn cung cấp flavonoid dồi dào. Tăng cường tiêu thụ trái cây có flavonoid có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể.

2. Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cũng mang lại các sắc tố carotenoid lutein và zeaxanthin, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể của bạn. Chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý mạn tính. Carotenoid chính có trong nước ép cà rốt là beta carotene, là chất tạo nên màu cam của cà rốt. Cơ thể chúng ta có thể chuyển hóa nó thành vitamin A - một chất chống oxy hóa.

Nước ép cà rốt cũng mang lại các sắc tố carotenoid lutein và zeaxanthin, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể của bạnẢnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nước ép cà rốt là một nguồn cung cấp tuyệt vời lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid khác tích tụ trong mắt và bảo vệ chúng khỏi ánh sáng gây hại. Chế độ ăn uống nhiều lutein và zeaxanthin có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt, chẳng hạn như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Một phân tích dựa trên kết quả của 6 nghiên cứu đã chỉ ra rằng một chế độ ăn uống nhiều hợp chất này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng giai đoạn muộn đến 26% so với những người ít ăn những loại thực phẩm chứa các hợp chất này.

Nước ép cà rốt có thể giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch của chúng ta. Cả hai vitamin A và vitamin C được tìm thấy có trong nước ép cà rốt và hoạt động như chất chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào miễn dịch của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do.