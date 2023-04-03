6 thực phẩm ăn ngon miệng, có tác dụng chống nắng tự nhiên cho da

Rõ ràng, cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV có hại là sử dụng kem chống nắng, mặc kín. Tuy nhiên ngoài việc bảo vệ bên ngoài thì sức khỏe đề kháng bên trong cũng quan trọng không kém.

Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một ché độ ăn lành mạnh sẽ giảm nguy cơ ung thư da và các dấu hiệu lão hóa. Cà chua Cà chua chín đỏ chứa hàm lượng chất lycopene cao- một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Bác sĩ da liễu Jessica Wu tại Los Angeles, tác giả của cuốn Fees Your Face cho biết: "Việc thêm cà chua vào thực đơn hàng ngày được chứng minh giúp bảo vệ da khỏi bị cháy nắng và tổn thương do tia cực tím từ mặt trời".

Bác sĩ còn cho biết thêm, cơ thể sẽ dễ hấp thụ hơn khi cà chua được nấu chín vì khi nấu loại thực phẩm này sẽ giải phóng chất lycopene từ tế bào. Cà chua là nguồn cung tuyệt vời của lycopene - một sắc tố chống oxy hóa đóng vai trò bảo vệ làn da khỏi bị cháy nắng - Ảnh minh họa: Internet Bí đỏ Trong bí đỏ có các carotenoid hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên, khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ được chuyển thành vitamin A. Thậm chí, carotenoid khi được vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả làn da, sẽ bảo vệ tế bào chống lại tác hại của tia UV.

Trong bí đỏ có các carotenoid hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên, khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ được chuyển thành vitamin A - Ảnh minh họa: Internet Các loại rau xanh Vitamin A giúp trẻ hóa làn da của bạn. Các loại rau lá xanh như rau cải, rau diếp… chứa nhiều chất oxy hóa lutein và zeaxanthin, beta carotene. Khi vào cơ thể, chúng được chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho sức khỏe làn da, nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Các dưỡng chất có trong rau lá xanh giúp ngăn ngừa sự tăng trưởng tế bào bất thường do tia UV, phòng ngừa ung thư da. Cơ thể chúng ta chuyển đổi beta carotene thành vitamin A, rất quan trọng đối với sức khỏe làn da - Ảnh minh họa: Internet Chocolate đen So với các loại nước ép khác, chocolate đen thậm chí còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa nhiều hơn cả. Flavanol và polyphenol có trong thực phẩm này cũng giúp chống nắng, phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, chocolate đen còn chứa nhiều chất béo có lợi, protein tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ một lượng chocolate vừa phải có thể cải thiện làn da nhiều khuyết điểm của bạn. Trà xanh hoặc bạch trà Thay vì uống cà phê, bạn hãy ngồi nhâm nhi một tách trà xanh hoặc bạch trà vào sáng sớm. Theo Everydayhealthy, đây là hai loại nước giàu các hợp chất chống lão hóa, đặc biệt là catechin có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Trà xanh cũng giàu axit tannic có tác dụng làm dịu vết bỏng nóng. Ngoài ra, nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi tia UV, tăng cường miễn dịch và giảm viêm, do vậy có tác dụng như một SPF tự nhiên. Việt quất Việt quất là một trong những loại quả giàu vi chất dinh dưỡng. Ngoài chất proanthocyanidins có khả nang chống viêm, việt quất còn chứa sắc tố màu tím là anthocyanin. Hợp chất tự nhiên này có tác dụng bảo vệ sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, thoái hóa. Đặc biệt, nó được đánh giá là dưỡng chất lý tưởng nhất giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Việt quất là một trong những loại quả giàu vi chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban Các loại thực phẩm nhiều keratin có tác dụng giúp ngăn ngừa rụng tóc, tăng cường sự phát triển của móng tay, cải thiện kết cấu da. Trong đó, nhiều loại thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ cơ thể tổng hợp keratin một cách tự nhiên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-thuc-pham-an-ngon-mieng-co-tac-dung-chong-nang-tu-nhien-cho-da-569065.html