7 loại quả giàu chất chống oxy hóa, chị em chăm ăn để ngừa lão hóa, U40 da căng mọng, không lo thâm nám

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh: ung thư, đái tháo đường, bệnh tim và đột quỵ.

Táo cũng có thể thúc đẩy giảm cân, cải thiện sức khỏe đường ruột và não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Táo cũng có thể thúc đẩy giảm cân, cải thiện sức khỏe đường ruột và não bộ. Nghiên cứu đã cho thấy, quercetin trong táo có thể bảo vệ não khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa.

Nghiên cứu trên chuột cho thấy tác dụng chống oxy hóa của quercetin có thể bảo vệ não và dây thần kinh khỏi bị tổn thương do oxy hóa và ngăn ngừa các chấn thương có thể dẫn đến các bệnh thoái hóa não, như bệnh Alzheimer hoặc chứng sa sút trí tuệ. Ngoài ra, quercetin có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh liên quan đến căng thẳng bằng cách điều chỉnh các dấu hiệu căng thẳng oxy hóa và viêm.

2. Ổi

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C, tốt cho làn da, vóc dáng mà bạn nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Lượng vitamin C trong ổi cao gấp 6 lần hàm lượng vitamin C trong cam, chanh. Ngoài ra, ổi còn chứa nhiều polyphenol, giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Ổi còn giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động, hỗ trợ giảm cân, tránh tích mỡ bụng.

3. Quả việt quất

Việt quất là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, loại trái cây này còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C và chất xơ có lợi trong việc cải thiện sức khỏe thị lực, tăng cường khả năng miễn dịch cũng như duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Việt quất là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

4. Xoài

Quả xoài là một nguồn tốt của các hợp chất bảo vệ có đặc tính chống oxy hóa. Xoài chứa magiê, một khoáng chất điện giải giúp điều hòa huyết áp và vitamin A, một chất có vai trò bảo vệ sức khỏe của mắt và giúp bảo vệ cấu trúc DNA. Ngoài ra, nó còn giúp làm giảm sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác cũng như thiệt hại do bức xạ nguy hiểm. Xoài rất tốt cho việc sửa chữa các mô não vì chúng làm giảm tác động của chứng lo âu, trầm cảm và mất ngủ.

Phần thịt màu cam của xoài rất giàu carotenoid giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt. Đặc biệt, chúng cung cấp lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid đóng vai trò quan trọng đối với võng mạc của mắt, bảo vệ nó khỏi ánh sáng mặt trời và ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số.

5. Đu đủ

100 gram đu đủ có thể cung cấp 80mg vitamin C tốt cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Đu đủ không chỉ chứa vitamin C mà còn cung cấp cả lycopene giúp chống lão hóa, cải thiện độ đàn hồi của gia, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn.

Đu đủ còn chứa nhiều enzyme có khả năng tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp da sáng khỏe, kháng viêm, giảm mụn.

Đu đủ tốt cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng - Ảnh minh họa: Internet

6. Quả anh đào

Quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại tác hại của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng các chất chống oxy hóa như quercetin, anthocyanin có trong anh đào giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và các bệnh liên quan đến tim mạch.

7. Dâu tây

Ước tính 100 gram dâu tây có thể cung cấp khoảng 60mg vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong dâu tây cao gấp đôi so với cam và gấp 10 lần so với táo. Ăn 100-200 gram dâu tây là đủ cung cấp lượng vitamin C mà cơ thể cần trong một ngày.

Ngoài vitamin C, dâu tây còn chứa nhiều alpha hydroxy axit - một loại axit tự nhiên giúp loại bỏ tế bào chết, làm đẹp da từ bên trong, giúp da sáng mịn.