Loại rau từng bị coi là cỏ dại ở Việt Nam, nhưng trên thế giới là vị thuốc quý

Chọn thực phẩm 28/03/2023 15:51

Rau càng cua là loại rau mọc dại, phổ biến ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Từng có thời gian ở Việt Nam rau càng cua bị coi là cỏ dại, nhưng trên thế giới loại rau này lại là vị thuốc quý. Vậy rau càng cua ăn có tốt không?

Thành phần dinh dưỡng của rau càng cua như thế nào?

Thành phần dinh dưỡng của rau càng cua với 92% nước cùng 8% là các vitamin, khoáng chất như beta caroten (tiền vitamin A), sắt, kali, magiê, vitamin C,…

Cụ thể, 100gram rau càng cua cung cấp 24 calo cho cơ thể, gồm:

- 277mg kali;

- 224mg canxi;

- 62mg magiê;

- 5.2 mg vitamin C.

Đây là những chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người và cần thiết bổ sung cho cơ thể.

Loại rau từng bị coi là cỏ dại ở Việt Nam, nhưng trên thế giới là vị thuốc quý - Ảnh 1
Rau càng cua chứa các vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu của y học hiện đại trên thế giới, rau càng cua có một số công dụng như:

1. Điều trị viêm khớp dạng thấp

Nước ép chiết xuất từ ​​thân và lá tươi của rau càng cua được sử dụng dưới dạng thuốc sắc có thể uống vào sáng sớm và tối sẽ giúp cải thiện bệnh viêm khớp dạng thấp.

2. Ngăn ngừa bệnh ung thư

Rau càng cua chứa một lượng lớn Peperomin E, đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

3. Hỗ trợ cải thiện gãy xương

Với hàm lượng khoáng chất chứa trong rau càng cua, khi quấn quanh xương bị gãy sẽ đẩy nhanh quá trình chữa lành xương, giúp xương gãy mau lành hơn.

Loại rau từng bị coi là cỏ dại ở Việt Nam, nhưng trên thế giới là vị thuốc quý - Ảnh 2
Chống viêm là một trong những công dụng của rau càng cua - Ảnh minh họa: Internet

4. Bảo vệ tim mạch, tốt cho huyết áp

Với việc chứa nhiều chất xơ cùng các khoáng tố vi lượng như kali, magie, rau càng cua có tác dụng tốt cho tim mạch, huyết áp.

Cụ thể, chúng hỗ trợ duy trì các chỉ số huyết áp ở mức an toàn; đồng thời, giúp ổn định nhịp tim, giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim và bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, loại rau này cũng tốt cho những người bị thiếu máu với việc chứa nhiều sắt, hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu.

5. Tác dụng kháng khuẩn 

Khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ cũng là một tác dụng khác của rau càng cua. 

Theo đó, các chất patuloside A và axanthone glycoside có trong loại rau này có khả năng kháng khuẩn, chống lại nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, và giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ngoài ra, rau càng cua còn chữa da khô sần, mụn nhọt lở ngứa, vết thương lâu lành: rau càng cua ăn sống, hoặc xay nước uống, giã đắp ngoài.

Có người còn cho rằng, ăn rau càng cua làm người mát, bớt táo bón, đi tiêu dễ dàng, người khỏe, tim bớt hồi hộp, có thể vì rau này có tính nhuận tràng và giàu vitamin C, kali.

Rau càng cua là rau ngon giòn, bổ mát, lạ miệng, là nguồn bổ sung nhiều vitamin vi lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, rau có tính hàn, người tỳ vị hư hàn đang tiêu chảy không nên dùng.

Lưu ý: Người tỳ vị hư hàn đang tiêu chảy không nên dùng.

 

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