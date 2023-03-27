4 loại củ, hạt cực bổ dưỡng khi mọc mầm được ví như 'vàng', đừng dại vứt đi mà tiếc hùi hụi

Chọn thực phẩm 27/03/2023 09:43

Chúng ta thường được khuyên là không nên sử dụng những loại thực phẩm đã nảy mầm. Đúng là có một số loại gây hại cho người sử dụng khi chúng nảy mầm như khoai tây, khoai lang, lạc, củ gừng,.. Nhưng thực sự không phải tất cả đều như vậy.

 

Nhiều người vẫn biết nếu ăn phải những loại thực phẩm đã mọc mầm sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng. Vậy nên, dù không biết có gây hại hay không nhưng cứ thực phẩm mọc mầm là người ta sẽ vứt đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, lại có một số loại cực kỳ bổ dưỡng nếu như ăn cả mầm, hãy xem đó là những loại củ nào? Và đừng vứt đi không sẽ tiếc lắm đấy

1. Gừng

Nếu thấy những củ gừng trong nhà bếp đã mọc mầm thì đừng vội vứt bỏ. Gừng mọc mầm không những không độc mà còn giảm bớt tính nóng, rát của gừng, tạo cảm giác bớt nồng hơn về hương vị.

Gừng mọc mầm có thể ăn được nhưng nếu gừng đã bị thối, hỏng thì sẽ sinh ra carcinole safrole, có độc tính cao, có thể làm thoái hóa tế bào gan và gây hại cho gan rất nhiều.

4 loại củ, hạt cực bổ dưỡng khi mọc mầm được ví như 'vàng', đừng dại vứt đi mà tiếc hùi hụi - Ảnh 1
Nếu thấy những củ gừng trong nhà bếp đã mọc mầm thì đừng vội vứt bỏ

2. Đậu tương

Đậu tương là một thực phẩm giàu dinh dưỡng mà có lẽ không còn quá xa lạ trong ẩm thực của nước ta. Thế nhưng, nó lại chứa những chất không tốt mà khi chúng ta nạp vào cơ thể quá nhiều sẽ trở nên gây hại. Khi đậu tương nảy mầm, những chất độc này sẽ không những bị phân giải mà hàm lượng chất dinh dưỡng còn tăng lên đến gấp 2 lần so với bình thường.

Đậu tương nảy mầm được dùng phổ biến trong chế biến sữa đậu nành, thức ăn, đồ uống dinh dưỡng cho gia đình

4 loại củ, hạt cực bổ dưỡng khi mọc mầm được ví như 'vàng', đừng dại vứt đi mà tiếc hùi hụi - Ảnh 2
Đậu tương nảy mầm được dùng phổ biến trong chế biến sữa đậu nành, thức ăn, đồ uống dinh dưỡng cho gia đình

3. Lạc

Lạc sau khi nảy mầm có thể ăn được, giá trị dinh dưỡng của chúng tăng gấp đôi. Lạc nảy mầm không chỉ có vị giòn mà còn chứa resveratrol gấp 100 lần so với hạt lạc thông thường, và có tiếng là "mầm trường thọ".

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa lạc nảy mầm và lạc bị nấm mốc. Lạc bị nấm mốc do bảo quản quá lâu sẽ sinh độc tố aflatoxin gây ung thư.

4 loại củ, hạt cực bổ dưỡng khi mọc mầm được ví như 'vàng', đừng dại vứt đi mà tiếc hùi hụi - Ảnh 3
Cần phân biệt rõ giữa lạc nảy mầm và lạc bị nấm mốc

4. Tỏi

Vẫn còn nhiều người nghĩ rằng tỏi nảy mầm là không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại. Tỏi mọc mầm có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều so với bình thường, ngoài ra còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng như vitamin A, C, chất xơ,... Hỗ trợ cho hoạt động chức năng của cơ thể, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và chống ung thư hiệu quả.

4 loại củ, hạt cực bổ dưỡng khi mọc mầm được ví như 'vàng', đừng dại vứt đi mà tiếc hùi hụi - Ảnh 4
Tỏi mọc mầm có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều so với bình thường
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