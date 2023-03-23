Những "đại kỵ" khi ăn nhãn, ai cũng nên biết để không rước bệnh vào người

Chọn thực phẩm 23/03/2023 10:58

Nhãn là loại quả quen thuộc, ngon miệng và nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên với một số người mắc bệnh hoặc phụ nữ có thai, trẻ em, khi ăn nhãn phải hết sức cẩn trọng bởi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe

 

Trong sách của Hải Thượng Lãn Ông còn ghi nhận tiêu thụ nhãn thường xuyên và lâu dài sẽ giúp thông minh, trẻ lâu. Người ta cũng thường dùng nhãn để bồi bổ cơ thể, chống mất ngủ, suy nhược thần kinh… Trong nghiên cứu của y học hiện đại, nhãn chứa lượng vitamin C vô cùng dồi dào.

Bên cạnh việc tìm hiểu ăn quả nhãn có tốt không, bạn cũng cần biết những ai không nên ăn nhiều loại quả này.

Những 'đại kỵ' khi ăn nhãn, ai cũng nên biết để không rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Không được cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tự ý ăn nhãn

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc tự ý ăn nhãn có thể khiến trẻ có nguy cơ hóc dị vật vô cùng nguy hiểm. Nhãn có hình dạng nhỏ tròn, nhiều trẻ thường bóc cho hết vào miệng khiến quả nhãn thụt sâu gây hóc. Hóc dị vật có thể gây tổn hại sức khỏe nặng nề, thậm chí tử vong nếu bỏ qua thời gian vàng sơ cứu.

Theo chuyên gia, tốt nhất cha mẹ nên bóc vỏ, tách hạt rồi mới đưa cho con ăn để tránh bị hóc. Khi trẻ chạy nhảy, đùa nghịch hay đang nằm… tuyệt đối không được ăn nhãn.

2. Phụ nữ đang mang thai

Ăn nhiều nhãn có thể gây ảnh hưởng xấu đến phụ nữ đang mang thai, nhất là giai đoạn thai kỳ từ tháng 7 – 8. Nhãn là loại quả có tính nóng, vì vậy bà bầu không nên ăn nhiều để tránh tình trạng đau bụng, băng huyết, thậm chí có thể dẫn đến động thai.

Những 'đại kỵ' khi ăn nhãn, ai cũng nên biết để không rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Bệnh nhân tiểu đường

Trong mỗi quả nhãn có lượng đường khá cao nên khi ăn quá lượng cần thiết, cơ thể bạn không chuyển hóa kịp làm tăng đường huyết. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những bệnh nhân đái tháo đường. Vì vậy những người đang bị tiểu đường không nên ăn nhiều nhãn.

Những 'đại kỵ' khi ăn nhãn, ai cũng nên biết để không rước bệnh vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Người bị mụn nên kiêng nhãn tươi

Trái nhãn chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, C, kali, photpho, magie và sắt. Do vậy, ăn nhãn sẽ có nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này lại được cho là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa nếu ăn nhiều.

Nhưng nếu dùng long nhãn để ngâm rượu thì nó lại giúp bạn làm đẹp da. Hỗn hợp này có khả năng chống lão hóa nên giúp tăng cường sức khỏe cho da, đặc biệt là đối với da ở khu vực mắt, nó giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Những người bị thừa cân, béo phì không nên ăn nhiều nhãn: Trong quả nhãn có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng. Nếu ăn quá nhiều sẽ khiến tình trạng tăng cân, béo phì càng thêm nghiêm trọng. Ăn 300 gram nhãn hoặc vải tươi tương đương với 1 bát cơm trắng. Do đó, những người đang muốn giảm cân cần nên hạn chế ăn loại quả này.

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