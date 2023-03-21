Gạo lứt huyết rồng có thực sự giúp cơ thể giảm cân như lời đồn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần có trong gạo lứt huyết rồng chủ yếu gồm: tinh bột, chất xơ, chất béo, chất đạm, các nguyên tố vi lượng canxi, sắt, magie, phốt pho, omega và vitamin B1, B3, B5, B6. Vì vậy, ăn gạo lứt huyết rồng rất tốt cho cơ thể. Cụ thể:

Khác với gạo trắng, gạo lứt huyết rồng (gạo đỏ) vẫn giữ nguyên lớp vỏ cám, chỉ bỏ đi phần trấu bên ngoài nên chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Nhiều người truyền tai nhau gạo đỏ có khả năng kiểm soát cân nặng, đốt cháy mỡ thừa nếu biết dùng đúng cách.

Gạo lứt huyết rồng có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Dưỡng chất trong gạo lứt giúp cải thiện hoạt động của insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ tai biến cho người mắc tiểu đường.

Chất xơ dồi dào trong gạo đỏ giúp người ăn tiêu hóa tốt hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa năng lượng và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn gạo lứt giúp giảm cân có đúng không?

Gạo lứt được đánh giá là một trong thực phẩm được lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn uống khoa học. So với loại gạo truyền thống có màu trắng, gạo lứt do ít được xử lý và chỉ phá bỏ lớp vỏ cứng phía ngoài nên vẫn còn giữ lại mầm và lớp cám chứa nhiều dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, sử dụng gạo lứt để thay thế ngũ cốc được tinh chế bằng gạo trong chế độ ăn giúp kiểm soát cân nặng và chủ động giảm cân hiệu quả hơn. Bởi so với các loại ngũ cốc đã được tinh chế, mì ống trắng, bánh mì, có nhiều chất xơ trong gạo lứt.

Gạo lứt có công dụng giảm cân bởi khi cơ thể hấp thu nhiều chất xơ sẽ mang đến cảm giác no lâu hơn, dẫn đến việc tiêu thụ calo giảm đi. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nguy cơ tăng cân trở lại thấp hơn khi ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, nhất là gạo lứt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Khi giảm cân bằng gạo lứt, bạn cần lưu ý

- Ngâm gạo trước khi nấu: Nếu bạn nấu cơm gạo lứt bằng nồi cơm điện thông thường, gạo cần được ngâm trước đó 2 giờ. Còn nếu sử dụng nồi áp suất, bạn chỉ cần ngâm gạo trước 15 phút là được.

- Gạo lứt rất cứng nên khi ăn, bạn cần nhai thật kỹ, ít nhất 50 lần mới nuốt, nếu có thời gian nên nhai đến lần thứ 70- 90.

- Nếu ngán ăn cơm gạo lứt, bạn có thể thay đổi sang bún, mì, phở lứt đều có tác dụng tương tự.

- Trong quá trình ăn kiêng bằng gạo lứt, bạn nên ăn thêm một thìa súp miso trong mỗi bữa ăn để cơ thể không cảm thấy mệt mỏi.

- Gạo lứt giúp cơ thể bạn thải độc, nên tuyệt đối không sử dụng các loại nước ngọt, bia, rượu, thuốc lá, chất kích thích... kể cả cà phê.

- Kết hợp tập yoga sẽ tốt hơn là vận động mạnh khi giảm cân bằng gạo lứt.