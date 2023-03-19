5 giá trị tuyệt vời mà dầu và hạt macca đem đến cho sức khỏe, làn da và tóc

Hơn 75% lượng chất béo này là chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe , trong đó có nhóm axit béo đặc biệt (MUFAs) không thể hấp thu từ các thực phẩm khác.

So với hạnh nhân, hạt điều hay óc chó thì hạt macca giàu chất béo hơn hẳn. Trong 28g macca đã chứa tới 21g chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

1. Tốt cho tim mạch

Hạt mắc ca chứa chất béo lành mạnh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất béo không bão hòa có trong hạt mắc ca có thể giảm cholesterol xấu và triglyceride, giúp mạch máu thông suốt. Tiêu thụ hạt mắc ca hợp lý rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và cải thiện các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

2. Bổ sung chất chống oxy hóa

Trong hạt macca có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các gốc tự do có tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Chất chống oxy hóa có trong hạt macca giúp trung hòa các gốc tự do- đây là các phân tử không ổn định, có khả năng làm tổn thương nghiêm trọng tới các tế bào và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh Alzheimer.

Đặc biệt, hạt macca có chứa lượng flavonoid cao nhất trong tất cả các loại hạt. Đây là một chất chống oxy hóa, giúp giảm cholesterol và chống viêm tuyệt vời. Ngoài ra, loại hạt này cũng rất giàu vitamin E Tocotrienols, cực kỳ hiệu quả trong việc chống ung thư, chống oxy hóa và các bệnh về não.

3. Có thể ngăn ngừa tăng cân

Hạt macca và dầu macca là hai trong số những nguồn giàu axit palmitoleic. Đây là một chất béo không bão hòa đơn, tên thông dụng là omega-7. Chất này có khả năng đẩy mạnh quá trình đốt mỡ thừa để tạo thành năng lượng. Ngoài ra, omega-7 còn có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, cần thiết cho quá trình sửa chữa các mô trong cơ thể, tốt cho tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

4. Dầu macca dùng dưỡng da

Dầu macca là nguyên liệu không thể thiếu trong một số sản phẩm dưỡng da. Để thụ hưởng hết giá trị của nó, bạn có thể thoa dầu trực tiếp lên da thay vì dùng kem dưỡng ẩm hay dưỡng da mặt.

Dầu macca có tác dụng ngăn ngừa nếp nhăn và các tổn hại trên da. Tuy nhiên, không nên thoa quá dày hay quá nhiều lần trong ngày, vì dầu có thể bịt kín lỗ chân lông gây mụn.

Người bị dị ứng với các loại hạt thì không nên dùng dầu macca để dưỡng da. Bạn có thể thử lên mặt trong cánh tay trước khi thoa lên mặt.

Ảnh minh họa: Internet

5. Dầu macca dùng dưỡng tóc

Giống như dầu ô liu, bạn có thể lấy một lượng nhỏ dầu macca và thoa trực tiếp lên tóc, chờ vài phút rồi gội sạch. Cách này giúp tóc chắc khỏe, mượt mà và sáng bóng, không bị rối.

Tóm lại, hạt macca và dầu macca rất tốt cho sức khỏe nhưng đó cũng không phải loại thực phẩm thần kỳ giúp bạn chống lại bách bệnh. Muốn khỏe mạnh thì ngoài việc kỹ tính trong ăn uống, bạn cũng nên chọn lối sống ưa vận động và giảm lo toan nhé.