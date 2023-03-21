Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa

Chọn thực phẩm 21/03/2023 15:30

Mặc dù mỡ bụng dưới da không liên quan nhiều đến nguy cơ bệnh tật như mỡ nội tạng, nhưng việc có tổng lượng mỡ bụng và mỡ toàn thân cao cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, điều cần thiết là phải tập trung vào việc giảm mỡ bụng tổng thể chứ không chỉ là loại mỡ nội tạng.

1. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là một trong những thực phẩm gây béo bụng. Khoai tây là một loại thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao, nghĩa là có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chiên ngập dầu, bạn đang thêm chất béo chuyển hóa cũng như chất acrylamit gây ung thư hình thành khi bất kỳ loại thực phẩm giàu carbohydrate được chế biến.

2. Đồ ăn nhiều muối

Muối dưới mọi hình thức đều có thể là thủ phạm gây béo bụng. Nguyên nhân là vì nó khiến cơ thể giữ nhiều nước, dẫn đến đầy hơi và tăng cân.

Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa muối và chất béo trong cơ thể, kích thích ăn uống và béo phì. Chế độ ăn nhiều muối giúp cải thiện hương vị và có khả năng khiến mọi người ăn nhiều hơn. Sau bữa ăn mặn hoặc ăn các món ăn vặt chứa nhiều muối như: xúc xích, bim bim, khoai tây chiên… nhiều người, đặc biệt là trẻ em thường có xu hướng uống thêm các loại nước ngọt chứa nhiều đường dễ uống có hàm lượng calo cao.

3. Thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung

Trên thực tế, phần lớn chúng ta đang ăn uống nhiều đường bổ sung hàng ngày hơn mức khuyến nghị mà không nhận ra.

Đó là khi chúng ta ăn những thực phẩm phổ biến có thể chứa nhiều đường bổ sung như: bánh nướng, bánh ngọt, sữa chua có hương vị, ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm đóng gói sẵn, đồ uống có đường và các thực phẩm chế biến khác.

Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu thường xuyên uống các loại đồ uống như sô-đa, cà phê đặc biệt, nước ép trái cây, nước tăng lực có liên quan đến việc tăng mỡ nội tạng ở bụng.

Khi uống các đồ uống này, theo khẩu vị và thói quen chúng ta rất dễ uống nhiều. Kết quả là nạp vào cơ thể một lượng lớn calo và đường, chúng ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng.

4. Nước ngọt có ga 

Đồ ăn nhanh và nước uống có ga là bộ đôi ngược đãi cân nặng của bạn rất nhiều. Thành phần chính trong nước có ga là đường/chất tạo ngọt nạp vào không chỉ gây béo phì mà đường trong máu cũng tăng cao không tốt cho sức khỏe. Nước có ga bao gồm cả nước ngọt và các loại soda đều bị hạn chế khi muốn giảm mỡ bụng.

Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Thịt đỏ, thịt đã qua chế biến

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, thịt nguội và các loại thịt đỏ như thịt bò, đặc biệt là các loại thịt có hàm lượng chất béo cao như sườn, có liên quan đến mỡ bụng.

Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn tốt hơn là các nguồn protein có chất béo lành mạnh hơn như hải sản và các nguồn protein thực vật như các loại đậu.

Gạo lứt huyết rồng có thực sự giúp cơ thể giảm cân như lời đồn?

Gạo lứt huyết rồng có thực sự giúp cơ thể giảm cân như lời đồn?

Gạo lứt (gạo nâu) bản chất là loại gạo không đánh bóng nên giữ lại được nguyên cám (lớp vỏ lụa màu nâu) chứa rất nhiều vitamin nhóm B (B1, B3, B6), vitamin E, magiê, mangan, sắt và chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   béo bụng mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'