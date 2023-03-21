Điểm danh 5 món ăn ưa thích gây mỡ bụng cần tránh xa

Khi chiên ngập dầu, bạn đang thêm chất béo chuyển hóa cũng như chất acrylamit gây ung thư hình thành khi bất kỳ loại thực phẩm giàu carbohydrate được chế biến.

Khoai tây chiên là một trong những thực phẩm gây béo bụng . Khoai tây là một loại thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao, nghĩa là có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Các nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa muối và chất béo trong cơ thể, kích thích ăn uống và béo phì. Chế độ ăn nhiều muối giúp cải thiện hương vị và có khả năng khiến mọi người ăn nhiều hơn. Sau bữa ăn mặn hoặc ăn các món ăn vặt chứa nhiều muối như: xúc xích, bim bim, khoai tây chiên… nhiều người, đặc biệt là trẻ em thường có xu hướng uống thêm các loại nước ngọt chứa nhiều đường dễ uống có hàm lượng calo cao.

Muối dưới mọi hình thức đều có thể là thủ phạm gây béo bụng. Nguyên nhân là vì nó khiến cơ thể giữ nhiều nước, dẫn đến đầy hơi và tăng cân.

3. Thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung

Trên thực tế, phần lớn chúng ta đang ăn uống nhiều đường bổ sung hàng ngày hơn mức khuyến nghị mà không nhận ra.

Đó là khi chúng ta ăn những thực phẩm phổ biến có thể chứa nhiều đường bổ sung như: bánh nướng, bánh ngọt, sữa chua có hương vị, ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm đóng gói sẵn, đồ uống có đường và các thực phẩm chế biến khác.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu thường xuyên uống các loại đồ uống như sô-đa, cà phê đặc biệt, nước ép trái cây, nước tăng lực có liên quan đến việc tăng mỡ nội tạng ở bụng.

Khi uống các đồ uống này, theo khẩu vị và thói quen chúng ta rất dễ uống nhiều. Kết quả là nạp vào cơ thể một lượng lớn calo và đường, chúng ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng.

4. Nước ngọt có ga

Đồ ăn nhanh và nước uống có ga là bộ đôi ngược đãi cân nặng của bạn rất nhiều. Thành phần chính trong nước có ga là đường/chất tạo ngọt nạp vào không chỉ gây béo phì mà đường trong máu cũng tăng cao không tốt cho sức khỏe. Nước có ga bao gồm cả nước ngọt và các loại soda đều bị hạn chế khi muốn giảm mỡ bụng.

Ảnh minh họa: Internet

5. Thịt đỏ, thịt đã qua chế biến

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, thịt nguội và các loại thịt đỏ như thịt bò, đặc biệt là các loại thịt có hàm lượng chất béo cao như sườn, có liên quan đến mỡ bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn tốt hơn là các nguồn protein có chất béo lành mạnh hơn như hải sản và các nguồn protein thực vật như các loại đậu.