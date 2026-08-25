Triệu Lệ Dĩnh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, thông tin mới nhất gây chú ý

Sao quốc tế 25/08/2026 21:33

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi không thể tham gia một buổi livestream của nhãn hàng mà cô đang làm đại diện. Theo kế hoạch, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong chương trình, tuy nhiên gần 40 phút sau khi livestream bắt đầu, cô vẫn chưa có mặt trên sân khấu.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi không thể tham gia một buổi livestream của nhãn hàng mà cô đang làm đại diện. Theo kế hoạch, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong chương trình, tuy nhiên gần 40 phút sau khi livestream bắt đầu, cô vẫn chưa có mặt trên sân khấu.

Việc Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt không được thông báo ngay lập tức khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn. Trên mạng xã hội, một số người cho rằng nữ diễn viên đến trễ và thậm chí để lại những bình luận chỉ trích, cho rằng cô “mắc bệnh ngôi sao”.

Triệu Lệ Dĩnh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, thông tin mới nhất gây chú ý - Ảnh 1

Sau đó, MC Mã Duệ bất ngờ thông báo Triệu Lệ Dĩnh không thể xuất hiện vì đột ngột cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện. Buổi livestream vì thế buộc phải hủy bỏ. Thông tin nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đưa những từ khóa liên quan đến nữ diễn viên lọt top tìm kiếm nổi bật trên Weibo.

Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh sau đó lên tiếng xác nhận cô không thể hoàn thành lịch trình vì vấn đề sức khỏe. Sau khi trao đổi khẩn cấp với phía nhãn hàng, hai bên thống nhất hủy chương trình. Đại diện nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới khán giả và những người đã dành thời gian chờ đợi, đồng thời cảm ơn sự quan tâm và thấu hiểu của người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, thông tin mới nhất gây chú ý - Ảnh 2

Đáng chú ý, MC Mã Duệ cũng lên tiếng bác bỏ thông tin Triệu Lệ Dĩnh đến muộn. Theo anh, nữ diễn viên thực tế đã có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, sức khỏe của cô đã không ổn định.

Ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh vẫn muốn cố gắng hoàn thành công việc. Cô ngồi nghỉ trên xe để điều chỉnh thể trạng nhưng tình hình không cải thiện. Khi nhận thấy cơ thể quá yếu để xuất hiện trước khán giả, ê-kíp quyết định đưa cô đến cơ sở y tế.

Đến tối 25/8, phía Triệu Lệ Dĩnh chưa công bố cụ thể tình trạng sức khỏe hay chẩn đoán của nữ diễn viên. Người hâm mộ hiện đồng loạt gửi lời động viên, mong cô tạm gác công việc và ưu tiên nghỉ ngơi, hồi phục.

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