Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp được Kim Ưng ưu ái, đãi ngộ đặc biệt gây chú ý

Sao quốc tế 08/08/2026 07:00

Dù danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng Kim Ưng vẫn chưa được công bố, mùa giải năm nay đã sớm trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Trong số những thông tin đang được bàn luận, việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ ảnh tuyên truyền chính thức của ban tổ chức đặc biệt gây chú ý.

Dù danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng Kim Ưng vẫn chưa được công bố, mùa giải năm nay đã sớm trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Trong số những thông tin đang được bàn luận, việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ ảnh tuyên truyền chính thức của ban tổ chức đặc biệt gây chú ý.

Nữ diễn viên góp mặt cùng nhiều gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Đây đều là những nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng lớn và được đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Việc Triệu Lệ Dĩnh được lựa chọn vì thế được xem là sự ghi nhận cho vị trí mà cô đã xây dựng trong nhiều năm qua.

Triệu Lệ Dĩnh hiện là Ủy viên Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc và từng hai lần giành danh hiệu Thị hậu Kim Ưng. Cô lần đầu nhận giải vào năm 2016 và tiếp tục được vinh danh vào năm 2024 với vai Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ.

Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp được Kim Ưng ưu ái, đãi ngộ đặc biệt gây chú ý - Ảnh 1

Hành trình của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu từ những vai diễn nhỏ. Từng đối mặt với nhiều định kiến về ngoại hình và xuất thân, cô dần khẳng định bản thân nhờ sự nỗ lực cùng khả năng lựa chọn kịch bản. Các tác phẩm như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyện giúp tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng rộng rãi.

Đặc biệt, Hoa Thiên Cốt từng tạo nên cơn sốt lớn, đưa Triệu Lệ Dĩnh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác hình tượng quen thuộc, cô chủ động chuyển hướng sang những vai diễn đời thường và có chiều sâu hơn.

Trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành Hà Hạnh Phúc, một người phụ nữ nông thôn mạnh mẽ, dám đấu tranh để thay đổi số phận. Sau đó, vai Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ tiếp tục cho thấy bước tiến rõ rệt của nữ diễn viên. Nhân vật nữ doanh nhân gai góc, quyết đoán giúp cô chứng minh khả năng đảm nhận những vai diễn trưởng thành và phức tạp.

Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp được Kim Ưng ưu ái, đãi ngộ đặc biệt gây chú ý - Ảnh 2

Việc liên tục thay đổi hình tượng giúp Triệu Lệ Dĩnh thoát khỏi danh xưng "nữ thần cổ trang", từng bước trở thành diễn viên có khả năng cân bằng giữa sức hút thương mại và thực lực diễn xuất.

Bởi vậy, sự xuất hiện của cô trong bộ ảnh quảng bá Kim Ưng được nhiều khán giả xem như một tín hiệu đáng chú ý trước thềm mùa giải. Khi danh sách đề cử chính thức chưa được công bố, kết quả vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với hai lần đăng quang Thị hậu cùng hành trình chuyển mình rõ nét, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được xem là một trong những cái tên có sức nặng tại Kim Ưng năm nay.

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