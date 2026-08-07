Không chỉ thu hút hàng trăm triệu lượt xem với phim ngắn AI "Cô gái bị sa thải", nhân vật ảo này còn gây bất ngờ khi được báo giá gần 260.000 NDT (hơn 1 tỉ đồng) cho một video quảng cáo dài trên 60 giây.

Sự nổi lên của nhân vật AI Phương Đào Tử cho thấy ngành quảng cáo Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Chỉ với một ê-kíp vận hành nhỏ, nhân vật ảo này nhanh chóng được xây dựng như một KOL thực thụ với tài khoản mạng xã hội, câu chuyện cá nhân và hình ảnh được cập nhật thường xuyên để tương tác với khán giả. Sau khi bộ phim ngắn có sự góp mặt của Phương Đào Tử thu hút hơn 200 triệu lượt xem, nhân vật AI này nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Theo truyền thông Trung Quốc, mức giá cho một video quảng cáo dài hơn 60 giây lên tới gần 260.000 NDT, trong khi video khoảng 20 giây cũng có giá gần 170.000 NDT. Con số này đã vượt mức cát-xê của nhiều KOL và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Lợi thế lớn nhất của diễn viên AI nằm ở khả năng vận hành linh hoạt và chi phí thấp. Khác với người nổi tiếng, AI không vướng bê bối đời tư, không phụ thuộc lịch trình, có thể làm việc liên tục và dễ dàng thay đổi ngoại hình, trang phục, biểu cảm hay ngôn ngữ theo yêu cầu. Điều này giúp các thương hiệu giảm đáng kể rủi ro khi triển khai chiến dịch quảng cáo.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng AI vẫn chưa thể thay thế những ngôi sao hạng A như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử hay Bạch Lộc. Các nghệ sĩ này sở hữu giá trị thương mại rất lớn với mức cát-xê quảng cáo dao động từ vài triệu đến gần 20 triệu NDT cho mỗi hợp đồng, cao hơn rất nhiều so với mức phí của một diễn viên AI. Quan trọng hơn, doanh nghiệp không chỉ trả tiền cho một gương mặt đại diện mà còn đầu tư vào sức ảnh hưởng, lượng người hâm mộ và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Thành công của một bộ phim có thể thúc đẩy doanh số bán hàng, trong khi uy tín cá nhân và hình ảnh của nghệ sĩ là yếu tố AI hiện chưa thể tạo dựng. Theo nhiều nhận định, AI sẽ không thay thế hoàn toàn diễn viên nổi tiếng mà chủ yếu chia sẻ thị phần quảng cáo. Với các chiến dịch ngắn hạn, sản phẩm phổ thông hoặc nội dung cần sản xuất nhanh, diễn viên AI là lựa chọn hiệu quả. Trong khi đó, ở lĩnh vực thời trang xa xỉ, mỹ phẩm cao cấp hay các thương hiệu xây dựng hình ảnh lâu dài, sức hút và giá trị cảm xúc của các ngôi sao vẫn giữ vai trò khó thay thế.

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