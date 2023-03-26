Ăn chuối có thật giảm cân như lời đồn?

Chuối có chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Chúng chứa nhiều chất xơ, carbs, một số vitamin và khoáng chất cần thiết. Một quả chuối cỡ trung bình chứa:

- Magiê: 8% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể

- Đồng: 5% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể

- Manga: 15% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể

- Chất xơ: 3,1 gam.

Chuối có chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một quả chuối cỡ trung bình cũng chứa khoảng 105 calo, 90% trong số đó đến từ carbohydrate. Bên cạnh đó chuối chín chứa ít chất béo và protein cũng như một số hợp chất thực vật có lợi và chất chống oxy hóa, bao gồm dopamine và catechin.

2. Chuối chứa nhiều chất xơ nhưng ít năng lượng

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tuy chứa nhiều chất xơ nhưng chuối lại chứa rất ít năng lượng. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 12% năng lượng khuyến nghị hàng ngày của cơ thể với chỉ 105 calo.

Chuối có chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ trong chuối rất quan trọng trong việc duy trì thói quen đi đại tiện hàng ngày và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Ăn nhiều chất xơ thậm chí còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch, bệnh túi thừa và một số bệnh ung thư khác. Bên cạnh đó, chất xơ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân ở những người mắc bệnh béo phì.

3. Ăn chuối xanh hay chuối chín tốt hơn cho giảm cân?

Chuối xanh có hàm lượng tinh bột cao, hơn nữa so với chuối chín, chuối xanh chứa một loại tinh bột đặc biệt gọi là tinh bột kháng. Tinh bột kháng có ít đường hơn nên chỉ số calo và cholesterol cũng thấp hơn.

Loại tinh bột này có thể có lợi cho việc giảm cân vì nó được tiêu hóa chậm hơn và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Chuối xanh khó tiêu hóa hơn, vì vậy những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc sức khỏe đường tiêu hóa kém không nên ăn chuối xanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuối xanh khó tiêu hóa hơn, vì vậy những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc sức khỏe đường tiêu hóa kém không nên ăn chuối xanh hoặc chuối chưa chín kỹ.

Khi chuối chín tinh bột được chuyển thành đường tự nhiên, đó là lý do tại sao chúng có vị ngọt hơn và trở nên mềm. Mặc dù chuối chín có vị ngon hơn, nhưng chuối chín có thể không mang lại lợi ích giảm cân như bạn mong muốn.

Mặc dù chuối có thể là một lựa chọn lành mạnh trong chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng chuối chiên thì không. Đó là chuối đã được chiên giòn và tẩm đường hoặc muối. Một khẩu phần nửa cốc chuối chiên có khoảng 210 calo và 12,5g chất béo.