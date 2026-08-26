Đúng hôm nay, thứ Tư 26/8/2026, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình tăng tiến như 'cá vượt vũ môn', tiền đổ về túi như nước, vận mệnh hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/08/2026 05:50

3 con giáp vận trình tăng tiến như 'cá vượt vũ môn', tiền đổ về túi như nước, vận mệnh hanh thông.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần được đánh giá sẽ khá an nhàn vì không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Vốn lanh lợi, hiền lành, người tuổi Dần luôn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức viên mãn. Con giáp may mắn này có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Hổ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình vì có sự phù trợ từ Tam Hợp. Theo đó, đường tình duyên sẽ rộng mở khi bạn sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. 

Đúng hôm nay, thứ Tư 26/8/2026, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình tăng tiến như 'cá vượt vũ môn', tiền đổ về túi như nước, vận mệnh hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thực tế trong cuộc sống, biết chăm lo gia đình chu đáo, sống có trách nhiệm, sắp tới sẽ có sự nghiệp hanh thông. Bước sáng tháng 6 dương lịch sắp tới, con giáp này đang sống một cuộc đời làm mưa làm gió, vận khí của Thìn tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp

Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên Thìn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi.

Đúng hôm nay, thứ Tư 26/8/2026, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình tăng tiến như 'cá vượt vũ môn', tiền đổ về túi như nước, vận mệnh hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đây chính là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nhận được phúc lộc trời bạn nên càng chăm chỉ sẽ càng phát tài.

Vận trình tình cảm của Sửu cũng sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào. Bạn không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên của bạn còn cực kỳ viên mãn, hạnh phúc.

Đúng hôm nay, thứ Tư 26/8/2026, quý nhân tương trợ, 3 con giáp vận trình tăng tiến như 'cá vượt vũ môn', tiền đổ về túi như nước, vận mệnh hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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