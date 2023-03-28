Điểm danh 6 loại quả kích thích mọc tóc hàng đầu, giảm bớt gãy rụng

Đây là 6 loại trái cây phổ biến kích thích mọc tóc mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống.

Rụng tóc làm tóc thưa và mỏng đi, mất đi vẻ đẹp vốn có của mái tóc là nổi lo lắng của rất nhiều bạn gái. Hãy yên tâm, sau đây mình sẽ gợi ý 6 thực phẩm vừa giúp dày tóc trở lại vừa ngăn rụng tóc hiệu quả. Để tóc dày hơn chúng ta cần kích thích tóc con mọc nhiều, từ đó mái tóc mỏng và thưa của bạn sẽ trở nên dày hẳn, nhưng bạn đang phân vân là không biết dùng cách gì để tóc con mọc nhiều. Mình sẽ mách bạn một trong các cách giúp tóc con mọc nhanh hơn đó là bổ sung các thực phẩm sau đây vào bữa ăn hằng ngày.

1. Cam Cam có đặc tính chống oxy hóa, kháng nấm và kháng vi khuẩn mạnh mẽ. Những đặc tính này có thể làm giảm tác hại của các gốc tự do và ngăn ngừa rụng tóc. Ngoài ra, cam còn chứa nhiều vitamin C, rất tốt trong việc kích thích mọc tóc. Có thể ăn cam tươi hoặc chế biến thành nước ép cam để tăng mùi vị. Cam có đặc tính chống oxy hóa, kháng nấm và kháng vi khuẩn mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet 2. Dâu tây Dâu tây giàu vitamin C giúp giảm rụng tóc, làm chậm quá trình bạc tóc và ngăn ngừa sự hình thành gàu ngứa. Bên cạnh đó, loại trái cây này còn có khả năng làm dày tóc cũng như giữ cho tóc chắc khỏe.

3. Kiwi Quả kiwi là nguồn cung cấp vitamin và các thành phần chống oxy hóa lý tưởng, giúp giữ ẩm, cải thiện môi trường da đầu và tóc phát triển, nhờ đó kích thích tóc mọc nhanh, khỏe hơn. Ngoài ra, kiwi cũng chứa những thành phần được cho là có thể giảm tình trạng tóc khô xơ hiệu quả. Quả kiwi là nguồn cung cấp vitamin và các thành phần chống oxy hóa lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet 4. Trái xoài Xoài chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho tóc Trong xoài chứa nhiều chất dinh dưỡng như Silica, vitamin A, B6,… trong đó Silica là thành phần quan trọng giúp tăng cường mọc tóc dày và sợi tóc cũng khoẻ hơn. Nên ăn thêm xoài chín hoặc uống nước ép xoài rất tốt cho sự phát triển của tóc. 5. Trái bơ Bơ chứa nhiều axit béo cần thiết cho tóc phát triển Bơ cung cấp nhiều axit béo có khả năng kích thích sản xuất Collagen và Elastin rất tốt cho tóc, có thể ăn bơ hoặc uống sinh tố bơ. Ngoài ra có thể dùng bơ để đắp mặt nạ tóc sẽ giúp làm sạch da đầu, tẩy tế bào chết từ đó tóc khoẻ mạnh hơn và dày hơn.

Bơ chứa nhiều axit béo cần thiết cho tóc phát triển - Ảnh minh họa: Internet 6.Chuối Chuối chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin E, kali và carbohydrate nên đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích mọc tóc. Không chỉ vậy, táo còn giúp cải thiện chất lượng da đầu bằng cách ngăn ngừa gàu và làm thông thoáng lỗ chân lông.

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