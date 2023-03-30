5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban

Chọn thực phẩm 30/03/2023 10:27

Các loại thực phẩm nhiều keratin có tác dụng giúp ngăn ngừa rụng tóc, tăng cường sự phát triển của móng tay, cải thiện kết cấu da. Trong đó, nhiều loại thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ cơ thể tổng hợp keratin một cách tự nhiên

 

Keratin là một loại protein cấu trúc có trong tóc, da và móng của bạn. Keratin đặc biệt quan trọng để duy trì cấu trúc của làn da, hỗ trợ chữa lành vết thương, đồng thời giữ cho tóc và móng tay của bạn khỏe mạnh.

1. Trứng

Trứng là thực phẩm có tác dụng tăng keratin một cách tự nhiên trong cơ thể người. Trên thực tế, trứng là nguồn cung cấp một lượng biotin tuyệt vời và được xem là một dưỡng chất thiết yếu liên quan đến quá trình tổng hợp chất sừng. Một quả trứng sau khi đã nấu chín sẽ cung cấp 10mcg chất dinh dưỡng này hoặc cung cấp khoảng 33% giá trị của nhu cầu hàng ngày mà cơ thể cần.

Hơn nữa, lượng protein có trong trứng còn thúc đẩy quá trình sản xuất keratin. Trung bình có 6 gam protein trong một quả trứng lớn nặng 50 gam. Ngoài ra còn các chất dinh dưỡng lành mạnh khác trong trứng bao gồm selen, riboflavin, vitamin A và B12.

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Hành tây

N-acetylcysteine trong Hành tây có thể chuyển hóa thành một phần của keratin Hành tây chứa nhiều N-acetylcysteine một chất chống oxy hóa thực phầm để có thể chuyển hóa thành một phần của keratin. Hành tây không chỉ tuyệt vời để tạo hương vị cho các món ăn yêu thích của bạn mà còn tăng cường sản xuất keratin.

Loại rau allium này đặc biệt chứa nhiều N-acetylcysteine (45mg/kg), một chất chống oxy hóa thực vật mà cơ thể bạn chuyển hóa thành một axit amin gọi là L-cysteine - một thành phần của keratin. N-Acetylcysteine đã được nghiên cứu để sử dụng trong y tế và chế độ ăn uống.

Hành tây cũng cung cấp folate , một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để duy trì các nang tóc khỏe mạnh theo một nghiên cứu để đánh giá vai trò của vitamin và khoáng chất đối với rụng tóc.

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp nhiều protein với gần 17 gam mỗi khẩu phần 3 ounce (85 gam). Cá hồi cũng được xem là một nguồn cung cấp biotin tuyệt vời cho cơ thể, với 3 ounce (85 gam) cá hồi đóng hộp chứa 5 mcg hoặc 17% giá trị của nhu cầu hàng ngày mà cơ thể cần.

Loại cá này còn chứa nhiều axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch và đã được chứng minh trong việc cải thiện sự phát triển của tóc, tăng cường mật độ tóc và chống rụng tóc.

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Khoai lang

Khoai lang rất bổ dưỡng và có vai trò tuyệt vời trong việc thúc đẩy sản xuất keratin. Khoai lang đặc biệt chứa nhiều tiền chất vitamin A carotenoid. Pro vitamin A carotenoids như beta carotene, sau đó sẽ được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Một củ khoai lang vừa (khoảng 150 gam) sẽ cung cấp 1.150 mcg, hơn 100% giá trị của nhu cầu tiền vitamin A hàng ngày mà cơ thể cần. Vitamin A thúc đẩy quá trình tổng hợp keratin và rất cần thiết trong việc hỗ trợ sức khỏe của da và tóc.

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Hạt hướng dương

Hạt hướng dương chứa nhiều biotin và protein hỗ trợ sản xuất keratin. Hạt hướng dương là loại hạt mặn, ngon và có hương vị.

Chúng cũng là một nguồn tuyệt vời của cả biotin và protein để hỗ trợ sản xuất keratin. Chỉ 1/4 cốc (35 gram) cung cấp 7 gram protein và 2,6 mcg biotin. Hơn nữa, những hạt này rất giàu các vi chất dinh dưỡng khác, bao gồm vitamin E , đồng, selen và axit pantothenic.

5 loại thực phẩm giúp tăng lượng keratin trong cơ thể ban - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   thực phẩm keratin bổ sung

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