Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe khi cơ thể ngày càng già đi. Cà rốt rất giàu lutein, giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Cà rốt cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene, giúp cơ thể sử dụng để biến thành vitamin A.

Lượngcarotene ăn vào sẽ được cơ thể chuyển hóa dễ dàng thành vitamin A ở ruột và gan. Vì vậy, nhiều người cho rằng ăn nhiều cà rốt sẽ làm “sáng mắt”, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng, vì vitamin A cótác dụngphòng ngừa bệnh khô mắt, quáng gà, mù lòa ở trẻ em do thiếu vitamin A chứ không làm người bình thường sáng mắt thêm.

Nước ép cà rốt mang lại những công dụng gì?

1. Nước ép cà rốt giúp giải độc gan hiệu quả, ngắn ngừa sỏi thận

Trong 100 g Cà rốt có chứa khoảng 88g nước ,vì vậy mà khi ăn cà rốt hoặc uống nước ép cà rốt sẽ rất tốt cho việc giải độc gan, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó giúp giảm các nguy cơ lắng cặn các khoáng chất trong cơ thể, hình thành sỏi thận

2. Chăm sóc cho da khô

Thiếu hụt kali có thể dẫn đến da khô. Cà rốt rất giàu kali, vì vậy, uống nước ép cà rốt có thể ngăn chặn vấn đề này cũng như giữ cho làn da của bạn luôn đủ độ ẩm cẩn thiết.

Khi uống nước ép cà rốt sẽ giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, giúp da không bị viêm nhiễm. Nước ép cà rốt được chị em phụ nữ truyền tai nhau về các bài thuốc làm đẹp da,ngăn ngừa và trị mụn rất hiệu quả.

3. Nước ép cà rốt tốt cho da, tóc là nguyên liệu làm đẹp da rất hiệu quả

Khi nước ép cà rốt vào cơ thể, lượng beta caroten giúp làm giảm sự thoái hóa của các tế bào da, cải thiện lượng colagen trong da, nhờ đó giúp giảm các nếp nhăn và ngăn ngừa lão hõa da.

Không chỉ tốt cho da, trên thực tế đã chứng minh nếu bạn uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày còn giúp cho mái tóc chắc khỏe, bóng mượt và giảm rụng tóc.

4. Chống lão hóa

Cà rốt chứa vitamin C giúp hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể. Collagen là một loại protein quan trọng cho việc duy trì tính đàn hồi của da. Nó giúp ức chế sự xuất hiện nếp nhăn và ngăn chặn quá trình lão hóa. Vitamin A là một chất chống oxy hóa, cũng tấn công các gốc tự do đểngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám và màu da không đồng đều.

Những lưu ý khi uống nước ép cà rốt

1. Không uống quá nhiều trong một ngày

Dù thức uống này bổ dưỡng nhưng không nên uống nước ép cà rốt quá nhiều. Các nhà khoa học xác nhận người khoẻ mạnh bình thường một tuần có thể uống không quá 2-3 cốc nước ép cà rốt.

Không uống nhiều hơn 0,5 lít/ngày. Chỉ cần nửa cốc nước cà rốt ép (100ml) là đủ để phòng mọi bệnh tật liên quan đến các vitamin chứa trong cà rốt. Cần ăn một số thực phẩm giàu chất béo trước khi uống nước ép cà rốt để tăng khả năng hấp thụ các vi chất trong cà rốt tối đa.

2. Những người bị bệnh tiểu đường không nên uống nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt là thức uống chứa rất nhiều đường, không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Vì nếu uống quá nhiều nước ép cà rốt có thể làm lượng đường tăng cao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn uống, người bệnh tiểu đường chỉ nên uống một cốc mỗi tuần.