Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới

Dinh dưỡng 08/04/2023 10:58

Cà rốt là loại thực phẩm tốt cho sức khỏa. Không chỉ chế biến món ăn, nước ép cà rốt cũng vô cùng tốt cho sức khỏe với những công dụng đáng ngờ.Tuy nhiên, cũng có những lưu ý khi sử dụng nước ép cà rốt bạn nên biết.

Thành phần dinh dưỡng của cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe khi cơ thể ngày càng già đi. Cà rốt rất giàu lutein, giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Cà rốt cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene, giúp cơ thể sử dụng để biến thành vitamin A.


Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1

Lượngcarotene ăn vào sẽ được cơ thể chuyển hóa dễ dàng thành vitamin A ở ruột và gan. Vì vậy, nhiều người cho rằng ăn nhiều cà rốt sẽ làm “sáng mắt”, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng, vì vitamin A cótác dụngphòng ngừa bệnh khô mắt, quáng gà, mù lòa ở trẻ em do thiếu vitamin A chứ không làm người bình thường sáng mắt thêm.

Nước ép cà rốt mang lại những công dụng gì?

1. Nước ép cà rốt giúp giải độc gan hiệu quả, ngắn ngừa sỏi thận

Trong 100 g Cà rốt có chứa khoảng 88g nước ,vì vậy mà khi ăn cà rốt hoặc uống nước ép cà rốt sẽ rất tốt cho việc giải độc gan, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó giúp giảm các nguy cơ lắng cặn các khoáng chất trong cơ thể, hình thành sỏi thận

Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2

2. Chăm sóc cho da khô

Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 3

Thiếu hụt kali có thể dẫn đến da khô. Cà rốt rất giàu kali, vì vậy, uống nước ép cà rốt có thể ngăn chặn vấn đề này cũng như giữ cho làn da của bạn luôn đủ độ ẩm cẩn thiết.

Khi uống nước ép cà rốt sẽ giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, giúp da không bị viêm nhiễm. Nước ép cà rốt được chị em phụ nữ truyền tai nhau về các bài thuốc làm đẹp da,ngăn ngừa và trị mụn rất hiệu quả.

3. Nước ép cà rốt tốt cho da, tóc là nguyên liệu làm đẹp da rất hiệu quả

Khi nước ép cà rốt vào cơ thể, lượng beta caroten giúp làm giảm sự thoái hóa của các tế bào da, cải thiện lượng colagen trong da, nhờ đó giúp giảm các nếp nhăn và ngăn ngừa lão hõa da.

Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 4

Không chỉ tốt cho da, trên thực tế đã chứng minh nếu bạn uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày còn giúp cho mái tóc chắc khỏe, bóng mượt và giảm rụng tóc.

4. Chống lão hóa

Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 5

Cà rốt chứa vitamin C giúp hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể. Collagen là một loại protein quan trọng cho việc duy trì tính đàn hồi của da. Nó giúp ức chế sự xuất hiện nếp nhăn và ngăn chặn quá trình lão hóa. Vitamin A là một chất chống oxy hóa, cũng tấn công các gốc tự do đểngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám và màu da không đồng đều.

Những lưu ý khi uống nước ép cà rốt

 

1. Không uống quá nhiều trong một ngày

 

Dù thức uống này bổ dưỡng nhưng không nên uống nước ép cà rốt quá nhiều. Các nhà khoa học xác nhận người khoẻ mạnh bình thường một tuần có thể uống không quá 2-3 cốc nước ép cà rốt.

 

Những công dụng tuyệt vời của nước ép cà rốt mà bạn không ngờ tới - Ảnh 6

 

Không uống nhiều hơn 0,5 lít/ngày. Chỉ cần nửa cốc nước cà rốt ép (100ml) là đủ để phòng mọi bệnh tật liên quan đến các vitamin chứa trong cà rốt. Cần ăn một số thực phẩm giàu chất béo trước khi uống nước ép cà rốt để tăng khả năng hấp thụ các vi chất trong cà rốt tối đa. 

 

2.  Những người bị bệnh tiểu đường không nên uống nước ép cà rốt

 

Nước ép cà rốt là thức uống chứa rất nhiều đường, không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Vì nếu uống quá nhiều nước ép cà rốt có thể làm lượng đường tăng cao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn uống, người bệnh tiểu đường chỉ nên uống một cốc mỗi tuần.

Ăn táo có tốt không? Chuyên gia tiết lộ 9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn táo

Ăn táo có tốt không? Chuyên gia tiết lộ 9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn táo

Hãy xem những lợi ích tuyệt vời của táo để có thêm lý do bổ sung loại trái cây này vào thực đơn mỗi ngày nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cà rốt nước ép cà rốt lưu ý khi uống nước ép cà rốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất