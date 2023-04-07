Ăn táo có tốt không? Chuyên gia tiết lộ 9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn táo

Cải thiện sức khỏe của bạn không phải là việc vặt, trên thực tế, một loại thực phẩm phổ biến mà bạn có thể dễ dàng thưởng thức mỗi ngày có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Cụ thể, nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng việc ăn một quả táo mỗi ngày có thể có lợi cho hầu hết mọi bộ phận trong cơ thể bạn, và giúp bạn “tránh xa” bác sĩ nhé.

Cụ thể là những ích lợi nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn táo ở ngay bài viết dưới đây!

Có thể thấy, trái táo có đầy đủ các chất dinh dưỡng hữu ích và chúng đặc biệt giàu chất xơ so với một số loại trái cây khác. Do sự pha trộn độc đáo của vitamin, khoáng chất, hợp chất và chất dinh dưỡng, táo đã được chứng minh là giúp ích cho những việc như kiểm soát cân nặng, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe của não và tim, thậm chí cả sức khỏe răng miệng.

9 lợi ích của việc ăn táo đã được các chuyên gia kiểm chứng

Hỗ trợ giảm cân

Táo cung cấp chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cân nặng!

Táo rất tốt cho bạn theo nhiều cách, và một trong những điều chúng có thể giúp ích là cung cấp chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cân nặng. Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ăn cả quả táo giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và có khả năng giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác từ Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ nói rằng các polyphenol - một chất chống oxy hóa tự nhiên - được tìm thấy trong táo có thể giúp giảm cân và thậm chí có tác dụng chống béo phì.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một lợi ích sức khỏe khác đã được khoa học chứng minh của việc ăn táo là khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được công bố trên Thực phẩm & Chức năng, ăn táo hoặc lê có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 — chính xác là giảm tới 18% nguy cơ. Không chỉ vậy, ngay cả khi bạn chỉ ăn một khẩu phần táo hoặc lê mỗi tuần, thì việc này cũng có thể giúp giảm 3% nguy cơ mắc bệnh đấy.

Ngoài ra, nói về các polyphenol có thể giúp kiểm soát cân nặng, một báo cáo được công bố trên Bản tin Dinh dưỡng cho biết rằng các hợp chất thực vật này được tìm thấy trong táo này có liên quan đến việc giúp bạn chống lại những thứ như bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Quercetin trong quả táo đã được phát hiện là có tác dụng chống oxy hóa!

Táo chứa một loại polyphenol cụ thể được gọi là quercetin, đây là một sắc tố được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả khác. Ngoài việc giúp táo có màu sắc tươi sáng, quercetin có thể giúp ích rất nhiều cho vấn đề sức khỏe của bạn. Cụ thể, quercetin đã được phát hiện là có tác dụng chống oxy hóa, có nghĩa là nó có thể giúp cơ thể bạn chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra khi bạn già đi. Theo tạp chí Thực phẩm, điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề viêm nhiễm tổng thể, nhưng đặc biệt có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Cùng với những lợi ích tăng cường trí não này, quercetin cũng đã được sử dụng cho các đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng vi-rút, đồng thời cũng có khả năng giúp chống lại các vấn đề về tim mạch.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, những người có lượng cholesterol cao nhẹ tiêu thụ hai quả táo mỗi ngày sẽ giảm LDL, hay còn gọi là cholesterol "xấu" và tăng sự giãn nở của mạch máu, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ làm giảm huyết áp

Nếu bạn mong muốn đưa huyết áp của mình về mức khỏe mạnh hơn, thì thỉnh thoảng ăn một quả táo có thể là cách dễ nhất để thực hiện. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy các thực phẩm giàu flavanol, bao gồm táo, có thể giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Cùng với việc giúp giảm huyết áp, tạp chí Molecules nói rằng flavanol cũng có thể có đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng vi-rút.

Cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột

Ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột!

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu ở cùng một nơi: ruột của bạn. May mắn thay, ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột của bạn. Cụ thể, theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Nutrients, việc tiêu thụ nhiều loại táo khác nhau đã làm tăng số lượng vi khuẩn Actinobacteria có lợi trong ruột của các đối tượng tham gia nghiên cứu. Trong đó, vi khuẩn Actinobacteria được biết đến như một trong những thành phần chính của hệ vi sinh vật và cần thiết cho sức khỏe và sự hài hòa tổng thể của đường ruột.

Bảo vệ sức khỏe răng miệng

Một quả táo mỗi ngày không chỉ giúp bạn tránh xa bác sĩ mà còn có thể giúp bạn tránh xa cả nha sĩ. Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên PLoS One, mặc dù ăn táo không loại bỏ mảng bám trên răng, nhưng nó làm giảm khả năng tồn tại của vi khuẩn trong miệng của một người, đồng thời cũng giúp hàm răng của bạn khỏe mạnh hơn và ít bị xuống cấp theo thời gian.

Loại bỏ mùi hôi miệng

Thay vì lấy bàn chải đánh răng ngay sau khi ăn thức ăn có nhiều tỏi, hãy thử lấy một quả táo thay thế. Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm tiết lộ rằng ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym trong tỏi gây ra chứng hôi miệng.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Ăn táo có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc một số loại ung thư!

Một việc đơn giản như ăn một quả táo có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc một số loại ung thư. Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên Đánh giá về Sức khỏe Môi trường cho thấy rằng ăn một hoặc nhiều quả táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng của một người, trong khi một phân tích tổng hợp năm 2015 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng cho thấy việc tiêu thụ táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư phổi.

Trên đây là 9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn táo đã được khoa học chứng minh. Chỉ với một quả táo nhỏ mỗi ngày là bạn sẽ có thể “tránh xa” bác sĩ nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn hàng ngày thôi nào!