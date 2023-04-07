6 ứng dụng bất ngờ bạn có thể làm với Vaseline

Vaseline vốn nổi bật với công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời cho làn da. Nhưng nào chỉ có vậy, với những mẹo ứng dụng sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em sẽ vô cùng bất ngờ về những công dụng của lọ kem dưỡng nhỏ xíu này đấy. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi đi vào phân tích 6 điều bất ngờ bạn có thể làm với vaseline thôi nào!

Vaseline là một loại mỹ phẩm nổi tiếng được tinh chế từ nhiều nguồn vitamin, khoáng chất cũng như các chất hóa học tốt cho da. Đặc biệt, phức hợp dưỡng trắng Bio-Actives trong sản phẩm này hỗ trợ dưỡng trắng dài lâu từ sâu bên trong. Cùng với các giọt VSL Jelly siêu nhỏ làm nên công dụng dưỡng da chống nắng và ngăn ngừa lão hóa siêu hiệu quả.

Vaseline là một chất có nguồn gốc dầu mỏ được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Anh Robert Augustus Chesebrough. Robert đã cố gắng tạo ra dầu hỏa từ tinh dầu cá voi, nhưng thay vì tạo ra dầu hỏa, ông tạo ra một hợp chất kì lạ. Sau khi xem xét thấy sản phẩm của mình có thể làm lành nhanh các vết xước và bỏng trên da, ông bắt đầu phát triển một sản phẩm bây giờ được gọi là Vaseline. Phải mất 5 năm để hoàn thiện kỹ thuật chiết xuất của Robert, nhưng ngay sau khi Vaseline ra đời, nó đã có mặt phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới với công hiệu giúp giữ ẩm hiệu quả cho làn da mọi người.

Công dụng hàng đầu của vaseline chính là dưỡng ẩm cho da!

Nhờ kết cấu dạng đặc mà vaseline có khả năng dưỡng ẩm da rất tốt, nó khắc phục mọi tình trạng da khô, nứt nẻ và bong tróc của bạn. Đặc biệt là vào mùa đông, làn da được nuôi dưỡng tốt hơn nhờ sản phẩm này. Nó có tác dụng với cả da toàn thân và da môi nên khi sử dụng sẽ dễ dàng hơn.

Tuy vậy, không chỉ là một loại kem dưỡng ẩm cho da, nếu biết cách tận dụng, bạn sẽ bất ngờ với những điều mà vaseline có thể làm được đấy.

6 ứng dụng bất ngờ khác từ việc dùng vaseline

Dưỡng tóc bị chẻ ngọn

Vaseline giúp bạn thoát khỏi tình trạng tóc gãy rụng và chẻ ngọn!

Thời tiết lạnh không chỉ là tay chân lạnh, mà mái tóc của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng: đó là mùa của tóc chẻ ngọn và xơ xác, tĩnh điện. Nhưng bạn không cần phải chi nhiều tiền cho những loại dầu xả đắt tiền để dưỡng ẩm cho tóc: một chút Vaseline ở đuôi tóc sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng tóc gãy rụng và chẻ ngọn không mong muốn. Một giải pháp tiết kiệm và dễ dàng để giúp mái tóc của bạn trông khỏe mạnh suốt mùa đông dài!

Giữ hương nước hoa lâu hơn

Vaseline giúp giữ hương nước hoa lâu hơn!

Nếu bạn thích có mùi thơm nhưng ghét thực tế là bạn phải thoa lại nước hoa sau mỗi vài giờ, thì bạn sẽ thích điều này. Nếu bạn thoa một ít Vaseline lên da trước khi xịt, lớp kem này sẽ ngăn nước hoa ngấm vào da bạn. Điều này có nghĩa là hương thơm sẽ lưu lại lâu hơn và bạn sẽ không cần phải thoa nhiều hơn để giữ cho hương hoa luôn tươi mới.

Loại bỏ tiếng ồn khi đóng mở cửa

Một cánh cửa ọp ẹp khiến bạn phát điên? Không còn nữa rồi! Để cánh cửa được mở ra đóng vào êm ru, không kêu cót két nữa, bạn chỉ cần bôi một ít Vaseline lên đó thôi nhé. Cách làm đơn giản này sẽ giải quyết tiếng kêu cót két và bảo vệ sự tỉnh táo, yên tĩnh cho căn nhà của bạn.

Làm sạch vết bẩn trên đế giày

Để loại bỏ vết bẩn khỏi đế giày, Vaseline là thứ bạn nên sử dụng. Nếu bạn vừa mua một đôi giày đẹp, và một vết bẩn trên đế giày có thể làm hỏng đôi giày lười mới toanh của bạn.Thì hãy bôi một ít vaseline lên vết bẩn, sau đó làm sạch giày là đôi giày đã trở về tình trạng trông đẹp như mới rồi nhé.

Giúp bạn đeo hoa tai dễ dàng hơn

Nếu bạn không phải là người thường xuyên đeo hoa tai, thì việc tự đeo một đôi hoa tai đẹp để đi chơi có thể là một thử thách khó nhằn. Đặc biệt là nếu đã lâu rồi bạn không đeo hoa tai. Lúc này, vaseline sẽ là cứu tinh bạn: khi bạn thoa một chút vaseline lên dái tai trước khi đeo khuyên tai, nó sẽ biến toàn bộ thử thách này thành một trải nghiệm thú vị và đơn giản hơn nhiều đấy.

Tẩy tế bào chết

Vaseline cũng được xem là loại kem tẩy da chết hiệu quả!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: Vaseline cũng có thể được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết cho làn da của bạn. Tất cả những gì bạn cần là một lọ Vaseline và một ít muối biển. Thật vậy, bạn sẽ không phải mua bất kỳ sản phẩm tẩy tế bào chết đắt tiền nào để có được làn da mềm mượt nữa.

Trên đây là tổng hợp 6 ứng dụng bất ngờ của việc dùng vaseline. Hy những mẹo nhỏ này sẽ giúp các chị em tận dụng được hết những công dụng tuyệt vời của loại kem này nhé.