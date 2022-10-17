Giúp dưỡng trắng mịn da hiệu quả nhưng liệu vaseline có trị thâm mụn được không?

Vaseline là một chất có nguồn gốc dầu mỏ được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Anh Robert Augustus Chesebrough. Robert đã cố gắng tạo ra dầu hỏa từ tinh dầu cá voi, nhưng thay vì tạo ra dầu hỏa, ông tạo ra một hợp chất kì lạ. Sau khi xem xét thấy sản phẩm của mình có thể làm lành nhanh các vết xước và bỏng trên da, ông bắt đầu phát triển một sản phẩm bây giờ được gọi là Vaseline. Phải mất 5 năm để hoàn thiện kỹ thuật chiết xuất của Robert, nhưng ngay sau khi Vaseline ra đời, nó đã có mặt phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới với công hiệu giúp giữ ẩm hiệu quả cho làn da mọi người.

Vaseline, một sản phẩm dưỡng da quen thuộc của chị em phụ nữ, nổi bật với công dụng dưỡng da trắng hồng, mịn màng hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc rằng ngoài lợi ích này thì vaseline có trị thâm mụn không ? Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Vaseline là một loại mỹ phẩm nổi tiếng được tinh chế từ nhiều nguồn vitamin, khoáng chất cũng như các chất hóa học tốt cho da.Đặc biệt, phức hợp dưỡng trắng Bio-Actives trong sản phẩm này hỗ trợ dưỡng trắng dài lâu từ sâu bên trong. Cùng với các giọt VSL Jelly siêu nhỏ làm nên công dụng dưỡng da chống nắng và ngăn ngừa lão hóa siêu hiệu quả.

Nhờ kết cấu dạng đặc mà vaseline có khả năng dưỡng ẩm da rất tốt, nó khắc phục mọi tình trạng da khô, nứt nẻ và bong tróc của bạn. Đặc biệt là vào mùa đông, làn da được nuôi dưỡng tốt hơn nhờ sản phẩm này. Nó có tác dụng với cả da toàn thân và da môi nên khi sử dụng sẽ dễ dàng hơn.

Cũng chính nhờ thành phần dưỡng ẩm trong vaseline là nó giúp làm dịu những vùng da tổn thương, sưng tấy, mẩn đỏ. Thoa kem dưỡng lên da, bạn sẽ cảm nhận được sự mát và sẽ thấy dễ chịu hơn.

Đồng thời, vaseline còn hỗ trợ tẩy tế bào chết giúp làn da của bạn trở nên mịn màng hơn. Như vậy đã biết, công dụng chính của vaseline đó là dưỡng da trắng sáng đều màu, đây cũng là tác dụng của nó mà bạn không nên bỏ qua. Nhờ khả năng tẩy trắng, tẩy da, kích thích tế bào da mới phát triển nên sản phẩm này giúp chăm sóc làn da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi dòng sản phẩm này lại được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng đến vậy!

Vaseline có trị thâm mụn không?

Như chúng ta vừa tìm hiểu, vaseline có khá nhiều lợi ích khác nhau cho làn da của bạn. Vậy thì nếu nhắc đến thâm mụn thì vaseline có thể chữa trị được không? Đây là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của chị em phụ nữ.

Theo những chia sẻ ở trên, vaseline tính năng làm dịu, tẩy tế bào chết và dưỡng trắng da. Nhờ công dụng này nên chúng ta có thể nói rằng, vaseline giúp trị thâm mụn hiệu quả.

Vaseline có công dụng giúp vết thâm mụn mờ đi hiệu quả!

Đặc biệt, các hợp chất và thành phần có trong vaseline còn giúp cải thiện tế bào da bị tổn thương sau mụn, phát triển tế bào da mới, từ đó khiến những vết thâm mụn cũng mờ dần đi. Chính vì vậy, nếu biết cách sử dụng vaseline đúng cách thì đây chắc chắn là một sản phẩm đa tác dụng cho phái đẹp.

Như vậy, chúng ta đã giải đáp được vaseline có trị thâm mụn hay không? Việc cần làm của bạn đó là sử dụng nó để chăm sóc làn da của mình sao cho hiệu quả nhất.

Cách dùng vaseline tri thâm mụn hiệu quả nhất

Ngoài cách đơn giản đó là áp dụng trực tiếp vaseline lên da thì bạn có thể dùng nó là nguyên liệu làm kem trộn dưỡng da. Kem trộn là tổng hợp nhiều loại mỹ phẩm và thực phẩm khác nhau, nó giúp gia tăng khả năng chăm sóc da, dưỡng da trắng mịn, hồng hào hơn và loại bỏ những vết mụn, thâm nám nhanh chóng hơn. Việc sử dụng kem trộn đã được nhiều chị em sử dụng và chứng minh thực tế mang lại hiệu quả như ý.

Vaseline có thể làm kem trộn dưỡng da trị thâm mụn hiệu quả hơn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Vaseline, kem sâm và vitamin E.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Vitamin E cắt đầu và bóp lấy phần dịch bên trong.

- Trộn 2 hộp vaseline với 3 hộp kem sâm và dịch 10 viên vitamin E lại với nhau.

- Dùng máy xay để xay nhuyễn hỗn hợp này cho đến khi tạo thành dạng kem sánh mịn.

- Bảo quản trong hộp thủy tinh kín rồi giữ trong ngăn mát tủ lạnh.

Bạn hãy sử dụng sản phẩm này giống như một loại kem dưỡng. Duy trì đều đặn mỗi sáng và tối để sớm sở hữu làn da trắng mịn, sạch vết thâm mụn nhanh chóng hơn.

Trên đây là tất tần tật mọi công dụng của vaseline nói chung và công dụng giúp trị thâm mụn hiệu quả của vaseline nói riêng, hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách sử dụng vaseline đúng cách để có thể xóa bay những vết thâm mụn cứng đầu, lấy lại làn da trắng sáng đều màu nhé! Chúc các chị em nhanh chóng thành công!