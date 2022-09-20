Cách làm cháo gà ác hạt sen bổ dưỡng, thơm ngon, bồi bổ cho bữa ăn gia đình!

Gà ác là giống gà đen, trong dân gian có nhiều tên gọi khác nhau như ô cốt kê, ô kê (gà đen), dược kê, vũ dương kê, dương mao kê, hắc cước kê (gà chân chì), trúc ty kê,… Đây là một giống gà thuộc họ trĩ, có đặc điểm là toàn thân và chân đều có màu đen, tuy nhiên bộ lông có thể màu đen hoặc trắng. Một con gà ác chỉ năng khoảng 200-300g, có giá trị dinh dưỡng cao nên thường được chế biến với mục đích tẩm bổ.

Gà ác vốn nổi tiếng là nguyên liệu bổ dưỡng cho những món ngon dinh dưỡng , có tác dụng bồi bổ vô cùng hiệu quả cho người thưởng thức. Trong đó, nổi bật phải kể đến món cháo gà ác hạt sen - món ngon có vẻ ngoài độc lạ nhưng hương vị lại hấp dẫn không tưởng! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cháo gà ác hạt sen thơm ngon và bổ dưỡng này nhé!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong gà ác có chứa chất Carnosine - chất chống oxy hóa tự nhiên khá mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe cho con người, chống viêm nhiễm, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.

Cụ thể, theo Đông y, gà ác có vị ngọt, tính bình, công hiệu bổ gan thận, ích khí huyết, dưỡng âm, thoái nhiệt nên vẫn được sử dụng chữa trị các chứng như hư nhược, đái đường, tả lâu ngày do tỳ hư, lỵ lâu ngày, chán ăn, khí hư, di tinh, hoạt tinh, (nóng âm ỉ trong xương, ra mồ hôi trộm, kinh nguyệt không đều,....

Bên cạnh đó, nguồn chất chống oxy hóa có trong gà ác còn còn hỗ trợ bảo vệ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, thúc đẩy tầm nhìn và kéo dài thời gian lão hóa tự nhiên của các chức năng mắt.

Không chỉ có vậy, gà ác còn được xem là nguồn cung cấp protein vượt trội, khi mà hàm lượng protein có trong gà ác còn cao hơn các giống gà còn lại, nhờ vậy mà thịt gà ác tốt cho sự phát triển cơ bắp, các mô trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu.

Ngoài ra, thịt gà ác còn chứa rất nhiều vitamin và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như: vitamin B1, B2, B6 và B12, E dồi dào, sắt, canxi,... Từ các dưỡng chất quý giá này, việc bổ sung thịt gà ác vào thực đơn sẽ còn giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ hình thành các cục máu đông, rối loạn động mạch vành, hỗ trợ nuôi dưỡng các tế bào da, giúp da luôn mềm mại, khỏe khoắn, hạn chế việc hình thành các nếp nhăn, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu, thúc đẩy hình thành cơ bắp và tăng cường sản xuất huyết sắc tố trong cơ thể, ngăn ngừa loãng xương,... và hỗ trị điều trị đau đầu hiệu quả!

Quả xứng danh nguồn nguyên liệu luôn góp mặt trong những món ăn siêu bổ phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại thịt siêu dinh dưỡng này vào thực đơn để tẩm bổ cho các thành viên trong gia đình thôi nào?! Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay vào chế biến món cháo gà ác hạt sen bổ ngon, hấp dẫn - ăn vào là tràn đầy sức sống này nhé!

Cách nấu cháo gà ác hạt sen thơm ngon, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng cho món cháo gà ác hạt sen!



Gạo 3 muỗng canh

Gạo lứt 1 muỗng canh

Gà ác (1 con nhỏ) 300 gr

Hạt sen (tươi hoặc khô) 50 gr

Đậu xanh còn vỏ 1 muỗng canh

Hành lá 1 nhánh

Ngò rí 1 nhánh

Gia vị thông dụng (muối/hạt nêm/bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm cháo gà ác hạt sen siêu ngon, hấp dẫn, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế gà ác

Làm sạch gà ác!

Với phần gà ác đã được làm sạch lông mua về, bạn chỉ việc dùng muối chà xát lên mình gà và đem rửa sạch lại với nước cho sạch là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị hạt sen và các nguyên liệu nấu cháo cùng!

- Đầu tiên là sơ chế hạt sen:

Với hạt sen tươi: bạn tiến hành tách vỏ, tách tim sen, rồi đem rửa sạch, tránh làm đắng hạt nếu còn tim sen vương lại.

Còn với loại hạt sen khô thì bạn chỉ cần đem ngâm nước tầm 2 tiếng để hạt sen nở đều và không bị cứng là được.

- Tiếp đó là gạo lứt, đậu xanh và gạo, bạn tiến hành vo sạch cùng 2 - 3 lần nước, rồi vớt ra để ráo.

- Cuối cùng là hành lá và ngò rí, bạn chỉ việc cắt bỏ rễ, đem rửa sạch và cắt nhỏ ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu cháo gà ác hạt sen

Quy trình các bước nấu cháo gà ác hạt sen đơn giản tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lần lượt cho các nguyên liệu đã chuẩn bị là gạo lứt, đậu xanh, gạo, gà ác và 800ml nước vào nồi.

- Kế đến, bạn cho vào nồi áp suất và nấu với nhiệt độ cao trong khoảng 8 - 10 phút cho đến khi cháo và thịt gà chín mềm thì bạn nhắc nồi ra.

- Sau đó bạn tiến hành nêm thêm các gia vị là 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê muối vào nồi, rồi khuấy đều cho các gia vị tan ra thì nêm nếm lại gia vị lần cuối cho vừa ăn là đạt nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần múc cháo ra tô, rồi cho thêm ít hành ngò cắt nhỏ và ít tiêu xay vào nữa là có thể thưởng thức ngay cho nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cháo gà ác hạt sen thơm ngon, hấp dẫn, đậm đà hương vị!

Món cháo gà ác hạt sen siêu thơm ngon và dinh dưỡng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà ác mềm ngọt, chắc thịt hòa cùng với hạt sen ngọt ngon, đậu xanh bùi bùi và phần cháo ngọt thơm, đậm đà hương vị, đảm bảo thực khách nào cũng thích mê nhé!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua gà ác tươi ngon

Đối với gà ác còn sống

- Bạn nên chọn mua gà ác còn khỏe mạnh, di chuyển linh hoạt, lông gà suôn mượt, có độ bóng nhất định và phần mắt, mũi không bị chảy dịch.

- Tránh mua những con gà có dáng vẻ ủ rũ, phần đuôi hơi cụp xuống và di chuyển chậm chập, lông thân bị xù, lông đầu dựng lên, hơi ẩm ướt, vì đây là những con gà đã bị nhiễm bệnh.

Đối với gà ác làm sẵn

- Bạn nên chọn mua những con gà ác có hình dáng nhỏ gọn, săn chắc, phần ức gà nhỏ và phần da gà có màu đen óng.

- Đồng thời, thịt gà ác ngon sẽ có phần thịt gà tươi, không có mùi hôi và khi dùng tay nhấn vào thịt sẽ có độ săn chắc và đàn hồi tốt.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những phần thịt gà ác có phần thịt bị nhão, trơn, biến dạng hoặc bị lõm.

Mẹo chọn mua hạt sen chất lượng

- Đối với hạt sen tươi, bạn nên chọn hạt sen khi vừa mới hái, có màu trắng ngà hoặc vàng đậm, bên ngoài căng tròn.

- Hoặc bạn cũng có thể chọn mua hạt sen chưa được tách vỏ, những hạt này sẽ có độ tươi ngon hơn, tâm sen còn trong hạt sen sẽ giúp tốt hơn cho sức khỏe.

- Đối với hạt sen khô, bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều nhau.

- Ngược lại, tránh chọn mua những hạt sen có mùi ẩm mốc hay có các đốm li ti trên bề mặt, bởi đó là những hạt sen đã để quá lâu, không sử dụng được nữa.

Trên đây là công thức làm món cháo gà ác hạt sen siêu thơm ngon, hấp dẫn tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm món ăn vừa bổ dưỡng, đậm đà hương vị lại dễ tiêu hóa, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!