Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đó cũng là lý do LocknLock lựa chọn thời điểm này để triển khai chương trình "GAME ON – DEAL ON" cùng Điện Máy Xanh.

Mùa bóng đá mang đến "đặc sản" quen thuộc: những buổi tụ họp xem trận đấu cùng gia đình, bạn bè, những bữa ăn khuya rôm rả và căn bếp hoạt động hết công suất. Một chiếc nồi lẩu nghi ngút khói, bếp nướng điện đặt giữa bàn hay bình giữ nhiệt luôn sẵn nước mát dường như đã trở thành "đồng đội" không thể thiếu trong những trận cầu kéo dài đến khuya.

Toàn bộ ưu đãi được tập trung tại landing page LocknLock tại Điện Máy Xanh, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi các đợt giảm giá, Flash Deal và lựa chọn sản phẩm phù hợp chỉ trong vài thao tác.

Theo đó, không chỉ mang đến mức giá hấp dẫn, chương trình còn tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng làm mới căn bếp, bổ sung những thiết bị gia dụng cần thiết hoặc lựa chọn quà tặng cho cả gia đình trong dịp hè.

Không chỉ diễn ra xuyên suốt tháng 7, chương trình còn quy tụ hơn 200 sản phẩm LocknLock thuộc nhiều ngành hàng với mức giảm lên đến 50%+++.

Từ nồi điện đa năng, nồi cơm điện, máy ép chậm, máy xay sinh tố đến máy sấy tóc, máy duỗi tóc, nhiều sản phẩm bán chạy đều góp mặt trong chương trình, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho các gia đình.

Bên cạnh ưu đãi xuyên suốt chương trình, nhiều Flash Deal theo khung giờ cũng liên tục được triển khai trên Landing Page LocknLock tại Điện Máy Xanh. Những sản phẩm như bếp nướng điện, chảo chống dính và bình giữ nhiệt LocknLock sẽ được áp dụng mức giá đặc biệt với số lượng giới hạn, đúng tinh thần "Hết hiệp là hết deal".

Không chỉ dành cho nhóm gia dụng, chương trình còn mang đến nhiều ưu đãi cho Mẹ & Bé. Các sản phẩm như bình giữ nhiệt cho bé, bình tập uống, yếm ăn dặm, hộp đựng thức ăn... được giảm đến 50% cùng nhiều quà tặng theo từng giai đoạn, giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn những sản phẩm thiết yếu với mức giá hấp dẫn hơn.

Thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày cao điểm, GAME ON - DEAL ON được chia thành 4 đợt ưu đãi diễn ra xuyên suốt tháng 7, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn thời điểm mua sắm.

Đợt đầu tiên từ 3 - 7/7 mở màn với nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các sản phẩm gia dụng bán chạy; Đợt 2 từ 10 - 12/7 bổ sung thêm nhiều sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm; Đợt 3 diễn ra từ 16 - 20/7, khi hàng loạt sản phẩm áp dụng mức giảm sâu nhất; Chương trình khép lại bằng đợt ưu đãi cuối từ 23 - 29/7, mang đến cơ hội cuối cùng để khách hàng hoàn tất danh sách mua sắm trước khi tháng 7 kết thúc.

Với chương trình kéo dài suốt tháng, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm mua sắm phù hợp. Tuy nhiên, những sản phẩm thuộc Flash Deal theo khung giờ thường có số lượng giới hạn, vì vậy việc theo dõi Landing Page LocknLock thường xuyên hoặc thêm sẵn sản phẩm vào giỏ hàng sẽ giúp tăng cơ hội sở hữu mức giá tốt nhất.

Mùa bóng chỉ kéo dài trong tháng 7, ưu đãi cũng vậy. Đừng để lỡ mức giá tốt nhất năm cho căn bếp, góc làm đẹp hay đồ dùng cho bé yêu. Truy cập ngay Landing Page LocknLock tại Điện Máy Xanh để "săn" trọn hơn 200 sản phẩm giảm đến 50%+++ và các Flash Deal khung giờ vàng.

Chương trình do LocknLock phối hợp cùng Điện Máy Xanh triển khai từ ngày 1 - 31/7/2026. Mua sắm tại: https://vnshort.com/DMX-LL.