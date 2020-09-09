Canh ốc chuối đậu thịt nóng hổi, hấp dẫn là món ăn quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nấu canh ốc chuối đậu thịt ngon chuẩn vị.
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Nội dung bài viết
- Nguyên liệu nấu canh ốc chuối đậu
- Hướng dẫn nấu canh ốc chuối đậu khâu sơ chế
- Cách nấu canh ốc chuối đậu thịt ngon chuẩn vị
- Lưu ý trong công thức nấu canh chuối ốc đậu
Món canh ốc chuối đậu thịt là món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Chắc hẳn mỗi người con đất Bắc đều biết đến món canh hấp dẫn này. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách nấu canh ốc chuối đậu thịt cực kỳ đơn giản, thơm ngon khó cưỡng.
Nguyên liệu nấu canh ốc chuối đậu
Dưới đây là các nguyên liệu để nấu món canh ốc chuối đậu thịt cho 6 người ăn:
- 1.5kg ốc đá (hoặc 1.5kg ốc vặn, nếu bạn thích ăn thêm ốc nhồi thì có thể chuẩn bị 1 nửa ốc đá và một nửa ốc nhồi).
- 150g thịt ba chỉ.
- 3 bìa đậu phụ.
- 7 quả chuối xanh.
- 2 quả cà chua.
- 20 lá lốt.
- 1 bó rau tía tô.
- 5 nhánh hành lá.
- 1 củ tỏi.
- 3g mẻ.
- 1 củ nghệ bé (hoặc 1 thìa cà phê bột nghệ).
- 1 đến 2 quả ớt sừng (tùy theo sở thích ăn cay của từng người).
- Gia vị: nước mắm, bột canh, dấm trắng, hạt nêm,…
- Dụng cụ: Chảo sâu lòng hoặc nồi nấu thường.
Hướng dẫn nấu canh ốc chuối đậu khâu sơ chế
Sơ chế ốc
- Dùng nước lạnh rửa sạch ốc rồi ngâm ốc với nước vo gạo trong khoảng 1 tiếng đồng hồ để ốc nhả sạch nhớt và cát bẩn. Thay vì nước vo gạo, bạn cũng có thể ngâm ốc với ớt cắt khúc, lưu ý nước phải ngập ốc.
- Vớt ốc ra, rửa lại với nước lạnh rồi cho vào nồi, thêm 1 thìa cà phê muối tinh và luộc chín. Bật lửa to lên cho đến khi vẩy ốc bong ra hết là được. Bạn không cần cho nước vào nồi khi luộc ốc vì trong quá trình đun, ốc sẽ tự tiết nước và chín, điều này sẽ giúp thịt ốc ngọt hơn.
- Khi ốc chín, vớt ra rồi đợi cho nguội bớt. Sau đó, dùng kim băng khều thịt ốc ra, rửa lại bằng nước muối loãng, sau đó tráng kỹ lại với nước rồi để vào 1 cái bát riêng.
- Ướp ốc trong khoảng 20 phút với 1 thìa cà phê gia vị, 1 thìa cà phê bột nghệ, trộn đều lên.
Sơ chế chuối
- Chuối xanh đem tước vỏ, cắt từng khúc dài chừng 3 đốt ngón tay, sau đó bổ làm 4, ngâm trong nước muối loãng hoặc nước lạnh cùng 2 thìa canh giấm. Lưu ý, nước muối phải xấp mặt chuối khi ngâm.
- Rửa sạch thịt ba chỉ bằng nước muối loãng, sau đó thái miếng mỏng 0.5cm.
- Rửa sạch đậu phụ bằng nước lạnh rồi cắt thành 5 phần giống nhau.
- Rửa sạch cà chua rồi bổ thành múi cau.
- Nhặt tía tô rồi rửa sạch, thái sợi.
- Rửa sạch lá lốt rồi thái sợi.
- Rửa sạch hành lá rồi cắt thành khoanh nhỏ.
- Tỏi bóc vỏ và băm nhuyễn.
Cách nấu canh ốc chuối đậu thịt ngon chuẩn vị
Dưới đây là công thức nấu canh ốc chuối đậu đơn giản nhưng đem lại hương vị vô cùng tuyệt vời.
Bước 1: Rán đậu
Làm nóng chảo trên lửa rồi cho 3 thìa canh dầu vào, đun cho đến khi dầu sôi già thì cho đậu vào rán vàng, gắp ra đĩa.
Bước 2: Xào chuối
- Cho nồi nấu lên bếp, đổ 1 thìa canh dầu vào đun sôi lên, phi tỏi lên cho thơm rồi cho chuối vào đảo đều.
- Thêm 1 thìa canh nước mắm, 2 thìa cà phê gia vị. Lưu ý cho gia vị mặn mà một chút để chuối đậm đà.
Bước 3: Hoàn thành cách nấu canh ốc đậu
- Sau khi xào chuối ngấm gia vị, hãy cho thịt ba chỉ cùng cà chua và ớt vào đảo đều.
- Tiếp theo, thêm ½ thìa cà phê bột nghệ rồi đảo cho đến khi miếng chuối săn lại khoảng 10 phút thì đổ ốc, nước luộc ốc, mẻ và một chút nước lạnh vừa xâm xấp mặt chuối. Khuấy đều lên và nấu cho đến khi chuối mềm.
- Thêm nước vào nồi sao cho nước cao hơn chuối khoảng 5cm. Đến khi nước sôi thì cho đậu vào, vặn lửa vừa và đun thêm 5-7 phút để cho đậu ngấm gia vị.
- Cuối cùng, nêm nếm cho vừa miệng, thêm lá lốt, tía tô, hành lá vào nồi rồi tắt bếp, bắc ra rồi múc ra bát. Thưởng thức khi còn nóng, cùng cơm hoặc bún đều cực ngon.
Lưu ý trong công thức nấu canh chuối ốc đậu
- Món ốc chuối đậu thịt tương đối dễ làm và ngon miệng. Tuy nhiên, thời gian sơ chế ốc lại khá lâu. Do đó, để nấu được món canh ốc chuối đậu ngon mà không tốn nhiều thời gian, bạn nên ngâm ốc trước để ốc nhả sạch nhớt trước khi muốn nấu món này.
- Bên cạnh đó, trong khi chờ ốc được luộc chín, bạn nên gọt vỏ chuối, kết hợp rán đậu vừa khều ốc để rút ngắn thời gian nấu nướng.
Yêu cầu thành phẩm
Món ốc chuối đậu đạt yêu cầu là đậu và chuối phải chín mềm, không bị nát, thịt ốc chín tới, giòn nhưng không dai. Nước canh đậm đà tự nhiên, có vị chua nhẹ của mẻ, hơi sánh, quyện lẫn mùi thơm của lá lốt và tía tô. Món này mà ăn nóng với cơm hoặc bún thì ngon không kể xiết.
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc cách nấu canh ốc chuối đậu thịt thơm ngon, đậm đà với hương vị đặc trưng, đậm đà truyền thống quê hương. Mong rằng bài viết đã cho bạn thêm một công thức nấu ăn tuyệt vời vào cuốn sổ tay nội trợ.