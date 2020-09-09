Món canh ốc chuối đậu thịt là món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Chắc hẳn mỗi người con đất Bắc đều biết đến món canh hấp dẫn này. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách nấu canh ốc chuối đậu thịt cực kỳ đơn giản, thơm ngon khó cưỡng.

Cách nấu canh ốc chuối đậu thịt ngon chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu canh ốc chuối đậu

Dưới đây là các nguyên liệu để nấu món canh ốc chuối đậu thịt cho 6 người ăn:

1.5kg ốc đá (hoặc 1.5kg ốc vặn, nếu bạn thích ăn thêm ốc nhồi thì có thể chuẩn bị 1 nửa ốc đá và một nửa ốc nhồi).

150g thịt ba chỉ.

3 bìa đậu phụ.

7 quả chuối xanh.

2 quả cà chua.

20 lá lốt.

1 bó rau tía tô.

5 nhánh hành lá.

1 củ tỏi.

3g mẻ.

1 củ nghệ bé (hoặc 1 thìa cà phê bột nghệ).

1 đến 2 quả ớt sừng (tùy theo sở thích ăn cay của từng người).

Gia vị: nước mắm, bột canh, dấm trắng, hạt nêm,…

Dụng cụ: Chảo sâu lòng hoặc nồi nấu thường.

Hướng dẫn nấu canh ốc chuối đậu khâu sơ chế

Sơ chế ốc

Dùng nước lạnh rửa sạch ốc rồi ngâm ốc với nước vo gạo trong khoảng 1 tiếng đồng hồ để ốc nhả sạch nhớt và cát bẩn. Thay vì nước vo gạo, bạn cũng có thể ngâm ốc với ớt cắt khúc, lưu ý nước phải ngập ốc.

Ngâm ốc trong nước vo gạo khoảng 1 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Vớt ốc ra, rửa lại với nước lạnh rồi cho vào nồi, thêm 1 thìa cà phê muối tinh và luộc chín. Bật lửa to lên cho đến khi vẩy ốc bong ra hết là được. Bạn không cần cho nước vào nồi khi luộc ốc vì trong quá trình đun, ốc sẽ tự tiết nước và chín, điều này sẽ giúp thịt ốc ngọt hơn.

Khi ốc chín, vớt ra rồi đợi cho nguội bớt. Sau đó, dùng kim băng khều thịt ốc ra, rửa lại bằng nước muối loãng, sau đó tráng kỹ lại với nước rồi để vào 1 cái bát riêng.

Ướp ốc trong khoảng 20 phút với 1 thìa cà phê gia vị, 1 thìa cà phê bột nghệ, trộn đều lên.

Sơ chế chuối

Chuối xanh đem tước vỏ, cắt từng khúc dài chừng 3 đốt ngón tay, sau đó bổ làm 4, ngâm trong nước muối loãng hoặc nước lạnh cùng 2 thìa canh giấm. Lưu ý, nước muối phải xấp mặt chuối khi ngâm.

Chuối xanh cắt khúc, bổ làm 4 rồi ngâm nước muối loãng - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch thịt ba chỉ bằng nước muối loãng, sau đó thái miếng mỏng 0.5cm.

Rửa sạch đậu phụ bằng nước lạnh rồi cắt thành 5 phần giống nhau.

Rửa sạch cà chua rồi bổ thành múi cau.

Nhặt tía tô rồi rửa sạch, thái sợi.

Rửa sạch lá lốt rồi thái sợi.

Rửa sạch hành lá rồi cắt thành khoanh nhỏ.

Tỏi bóc vỏ và băm nhuyễn.

Cách nấu canh ốc chuối đậu thịt ngon chuẩn vị

Dưới đây là công thức nấu canh ốc chuối đậu đơn giản nhưng đem lại hương vị vô cùng tuyệt vời.