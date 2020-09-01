Học ngay cách nấu cháo chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon và dễ thực hiện

Các mẹ thường gặp phải những vấn đề về sức khỏe , đặc biệt là chứng biếng ăn, ăn không ngon miệng. Do đó, dùng các món cháo là giải pháp thích hợp để mẹ ăn ngon và bảo vệ tốt sức khỏe. Thông thường, chịt chim bồ câu có thể chế biến thành các món nướng, hầm thuốc bắc và đặc biệt là nấu cháo sẽ rất dễ thưởng thức.

Trong các món cháo cho bà bầu, cháo bồ câu là món ăn không thể bỏ qua vì dễ làm, dễ ăn, bổ dưỡng mà không quá đắt đỏ. Cách nấu cháo chim bồ câu cho bà bầu còn có thể áp dụng đối với các em bé hay mọi đối tượng có nhu cầu. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, đây là món cháo sẽ giúp mẹ ăn ngon hơn và con khỏe mạnh.

- Cà rốt: ½ củ

- Nấm hương: 4 cái

- Đậu cô-ve: 5 trái

- Gạo tẻ ngon: 3 nắm nhỏ

- Hành khô: 1 củ

- Rau mùi: 1 nắm

Các gia vị thường dùng: dầu ăn, nước mắm ngon, bột ngọt…

Các bước thực hiện:

Bước 1. Sơ chế nguyên liệu

Thái hạt lựu

Các loại rau củ đem thái hạt lựu.

Bước 2: Ninh gạo

Cho gạo vào nồi áp suất cùng lượng nước vừa đủ để nấu cháo. Nấu cho đến khi gạo chín mềm thì tắt bếp.

Bước 3: Nấu nước dùng

Cho xương bồ câu vào nồi khác và đổ thêm nước nào. Bắc lên bếp ninh trong khoảng 40 phút để lấy nước dùng xương chim bồ câu.

Bước 4: Xào thịt chim bồ câu

Phi thơm hành khô rồi cho thịt chim vào xào chín

Bước 5: Nấu cháo

Đặt chảo lên bếp và cho vào ít dầu ăn. Phi thơm hành khô rồi cho thịt chim vào xào chín. Nêm thêm gia vị gồm nước mắm ngon, bột ngọt, rắc thêm tiêu (tùy ý thích). Xào cho đến khi thịt chim chín, săn lại, tỏa hương thơm lừng và thấm gia vị đậm đà.

Nấu một nồi cháo cho chín mềm, sau đó múc để riêng ra một nồi khác. Tiếp theo, cho nước dùng nấu từ xương bồ câu vào đun cùng.

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Các bước tiến hành khi nấu món cháo chim bồ câu với rau củ

Khi nồi cháo chín mềm, bạn múc cháo ra một cái nồi khác, đổ thêm phần nước dùng nấu từ xương bồ câu vào đun cùng. Cho thêm cà rốt, nấm hương, đậu cô–ve vào đun cho đến khi rau củ mềm thì nêm lại gia vị vừa ăn.

Cho phần thịt chim bồ câu vào đảo đều và đun thêm trong vài phút nữa. Tắt bếp, để nguội bớt, múc cháo ra chén, rắc thêm rau mùi thái nhỏ lên cháo cho dậy mùi thơm.

* * * Một số lưu ý cần nắm với cách nấu cháo chim bồ câu cho bà bầu:

- Ngoài cách nấu cháo thịt bằm, bạn có thể chặt thành các miếng nhỏ để nấu.

- Chỉ nêm thêm chút nước mắm khi xào thịt bồ câu để tăng hương vị thơm ngon của thịt. Tránh nêm cháo và nêm thịt xào chung sẽ bị mặn.

Chặt chim bồ câu thành các miếng nhỏ để nấu cháo

Cách 2: Nấu cháo chim bồ câu đơn giản

Nguyên liệu:

- Gạo tẻ ngon: 3 nắm nhỏ

- Chim bồ câu: 1 con

- Cà rốt: 1/2 củ

- Nấm hương: 3-4 cái

- Đỗ cove: 5-7 cái

- Hành khô: 1 củ

- Hành, răm, rau mùi,: 1 ít

- Gia vị, nước mắm ngon, dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Vo sạch gạo tẻ, ngâm trong khoảng 45-60 phút và để ráo. Tiếp đó, cho vào nồi áp suất ninh nhỏ lửa để gạo nở chín mềm.

Vo sạch gạo tẻ, ngâm trong khoảng 45-60 phút

Bước 2: Bỏ phần chân chim, lọc lấy thịt và băm nhỏ. Cho phần xương vào nồi. Bắc lên bếp ninh nhỏ lửa để lấy nước dùng.

Ninh xương để lấy nước dùng

Bước 3: Hành khô phi thơm rồi cho thịt chim bồ câu vào xào chín. Cho thêm vào 1 thìa mắm ngon.

Bước 4: Gọt vỏ cà rốt, nhặt bỏ 2 đầu đậu cove. Ngâm nấm hương nở và rửa sạch, thái nhỏ.Rửa sạch hành, rau mùi và đem thái nhỏ.

Bước 5: Nấu cháo chín mềm rồi múc ra một nồi nhỏ. Sau đó, đổ nước dùng vào đun cho đến khi cháo mềm, sánh. Cho rau củ vào và đun thêm trong khoảng 5-7 phút cho rau cù mềm. Nêm thêm chút mắm để vừa ăn.

Nấu cháo chim câu cho bà bầu với các bước đơn giản

Bước 6: Trút phần thịt chim câu vào và đảo đều tay. Đun thêm chừng 3-4 phút cho đến khi cháo sánh lại là được. Cũng có thể dùng thịt chim câu đã được xào chín để cho bé ăn kèm với cơm. Thịt mềm, ngọt khi ăn kèm với cơm sẽ khiến bé thích thú.

Bước 7: Nấu cháo chim câu cho bà bầu với các bước đơn giản đã hoàn thành. Bạn chỉ cần múc cháo ra bát và cho thêm hành, rau mùi thái nhỏ cho dậy mùi lên trên và thưởng thức.

Cách 3: Cháo chim bồ câu hầm hạt sen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cháo chim bồ câu hầm hạt sen

- Chim bồ câu non: 1 con

- Hạt sen khô: 20g

- Nấm hương: 5g

- Hành củ tươi: 20g

- Cà rốt

- Gia vị: hành khô, gừng, rau mùi, muối, mì chính.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế chim bồ câu, loại bỏ nội tạng. Cho mì chính, muối, tiêu vào tẩm ướp trong bụng. Cho hai chân chim vào trong bụng chim.

Bước 2: Ngâm nấm hương cho nở và cắt bỏ chân, cánh to cắt đôi, cánh nhỏ để nguyên.

Bước 3: Luộc hạt sen chín bở, cắt hành củ tươi thành khúc ngắn tầm 15cm. Chần sơ qua.

Luộc hạt sen chín bở

Bước 4: Rửa sạch liễn đã chuẩn bị sẵn. Đặt chim vào liễn và lần lượt xếp hạt sen, nấm hương, hành củ phi thơm vào. Cho vào thêm ít nước có nêm gia vị, đậy vung kín đem tần cách thuỷ.

Bước 5: Khi thịt chim đã chín mềm, lấy ra bày rau mùi, hành chần vào và ăn nóng. Có thể trang trí bằng cà rốt tỉa hoa.

Cháo chim bồ câu hầm hạt sen

*** Yêu cầu thành phẩm:

Thịt chim chín mềm, nước tần trong, hạt sen bở. Món ăn dậy mùi thơm của nấm hương và có vị ngọt thanh, mát.

Cách 4: Cháo chim bồ câu đậu xanh, hạt sen

Là món cháo có tác dụng giúp tuần hoàn máu, giúp tinh thần sảng khoái, tăng cường sức khỏe. Món ăn này đặc biệt rất tốt cho người ốm, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em,…

Nguyên Liệu cần chuẩn bị:

- 2 con Chim bồ câu

- 0,04 kg gạo nếp

- 0,04 kg Đỗ xanh

- 0,3 kg gạo tẻ

- Hạt tiêu 1 thìa nhỏ hạt tiêu xay

- Hạt sen 60 hạt

- 6 củ hành khô,hạt nêm, nước mắm ngon vừa đủ,mùi, dầu oliu

Các bước tiến hành:

Bước 1: Làm thịt chim

- Đầu tiên, vặt sạch lông chim, lưu ý không cắt tiết bởi máu chim rất bổ. Sau đó xiên chim vào xiên cho lên bếp thui. Cách này giúp cháy hết lông tơ và chim có mùi thơm.

- Rửa chim bồ câu để sạch bẩn và lông cháy. Sau đó mổ chim, loại bỏ lòng, diều, phổi… chỉ lấy tim, mề, gan, trứng. Lưu ý cẩn thận để thịt chim không bị bẩn để không cần rửa lại thêm lần nữa, nhằm giữ được chất dinh dưỡng. Lấy muối bóp sạch mề và lòng nhiều lần cho sạch.

- Lọc sạch phần thịt ở 2 bên đùi và lườn chim. Băm nhỏ phần này. Cắt bỏ chân chim để tránh khi cho vào nồi cháo bị hôi. Ướp thêm với gia vị bột canh, hạt tiêu nước mắm.

Bước 2: Nấu cháo

- Với cách nấu cháo chim câu cho bà bầu này, bạn cùng cần phải ninh gạo như các món cháo thông thường khác.

- Đãi sạch gạo, hạt sen, đỗ xanh cho sạch bụi bẩn và sạn.

- Cho tất cả gạo tẻ, gạo nếp, hạt sen, đỗ xanh, xương chim vào xoong. Đổ thêm vào khoảng 1 lít nước và đậy vung kín. Đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút cho cháo nhừ.

Bước 3: Hoàn thành món cháo chim bồ câu, đậu xanh, hạt sen

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành khô băm nhỏ và và cho thịt chim đã ướp vào xào chín.

- Khi cháo đã chín nhừ, bạn cho vào chừng ½ phần thịt chim vào nấu cháo đun sôi trong khoảng 5-7 phút. Chừa lại ½ phần thịt chim lúc ăn cho vào bát cháo.

Cháo chim bồ câu đậu xanh, hạt sen

Khi cháo chín, bạn tắt bếp, để nguội và loại bỏ bớt phần xương, hạt sen đã chín ra. Có thể dầm nát hoặc giã nhỏ để cho vào đánh tan với cháo.

Cuối cùng, cho thêm mắm vào nêm vừa ăn và múc cháo ra tô. Bày phần thịt chim còn lại ra dĩa cho đẹp mắt. Cho thêm hành, mùi xắt nhỏ lên cho thơm và đẹp mắt hơn.

2. Dinh dưỡng từ món cháo chim bồ câu

Hàm lượng chất dinh dưỡng có trong cháo bồ câu bao gồm khoảng 22,4% protein, 6,4% chất béo và đa dạng các dưỡng chất khác như: canxi, photpho, sắt, lipit, các loại muối khoáng vi lượng. So với thịt bò, thịt gà, cá, chúng chứa các vitamin A, B1, B2, E và nguyên tố vi lượng nhiều hơn cả.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, so với các loại thịt gia cầm khác, thịt bồ câu ăn ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hoá hơn và có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe đặc biệt là cho phụ nữ mang thai

Mặc dù có chứa hàm lượng protein cao nhưng trong thịt bồ câu lại chứa lượng cholesterol khá thấp. Không chỉ là một thực phẩm thơm ngon mà thịt bồ câu còn là vị thuốc chữa bệnh có thể bồi bổ, hồi phục sức khỏe, khắc phục chứng suy nhược,…

Hàm lượng chất dinh dưỡng có trong cháo bồ câu rất cao

Không quá khó để hoàn thành món cháo chim bồ câu thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Với những chia sẻ của Phụ nữ và Gia đình về cách nấu cháo chim bồ câu cho bà bầu hy vọng đã giúp bạn có thêm một món ăn thơm ngon bổ sung vào thực đơn chăm sóc thai kỳ khỏe mạnh. Tuy rất tốt và bổ dưỡng nhưng phụ nữ mang bầu chỉ nên ăn 1-2 bữa với món thịt chim bồ câu trên tuần. Đồng thời, nên ăn đa dạng thực phẩm và thay đổi các món ăn khác nhau để tăng cường khẩu vị.